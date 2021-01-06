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СМИ: Лацио думает о Зинченко. Сити хочет 20 млн евро с возможной рассрочкой

Наши за границей
(1 голосов)

Лациале думают, как заткнуть проблемы на левом фланге

СМИ: Лацио думает о Зинченко. Сити хочет 20 млн евро с возможной рассрочкой
Новина українською

Римский "Лацио" продолжает рассматривать вариант с подписанием украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Об этом пишут сразу два итальянских ресурса.

Как сообщает gazzetta.it, римляне хотели бы в это трансферное окно взять левофлангового игрока, так как возрастной Лулич в последнее время все больше находится в лазарете, чем играет, и таким образом, добавить свежей крови Фаресу, который фактически сам весь сезон закрывает левую бровку.

Источник пишет, что при этом лациали хотели бы подписать относительно молодого игрока, и поэтому 24-летний левофланговый Зинченко им бы подошел по всем параметрам.

Вторит изданию и LaLazioSiamoNoi, которое пишет о том, что кандидатуру украинца одобрил тренерский штаб Индзаги, однако спортивный директор клуба Игли Таре сомневается в целесообразности дорогостоящих покупок в зимнее трансферное окно.

Также сообщается, что "Сити" готов отпустить игрока в аренду с обязательным правом выкупа за 20 млн евро, однако переговоры еще не начались.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Сити" готов отпустить Зинченко, который в нынешнем сыграл суммарно всего 102 минуты и готов выслушать предложения по украинцу уже зимой.

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В статье: Лацио (Рим) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (3)
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GRaFkiyv (Фриско)
06.01.2021 в 23:20
Лацио - единственный клуб в мире где зигование прописывается в контрактах ?
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0
-1
Dortmund 09 (Киев)
06.01.2021 в 22:51
Пеп не отпустит Зинченко и за 50 миллионов. Он же ему как сын родной.
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
06.01.2021 в 23:06
Мило. Но думаю, что все же отпустит была бы на то воля Зинченко, а уж он, как известно, не горит желанием покидать «родной» Манчестер.
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+3
0


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