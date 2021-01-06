СМИ: Лацио думает о Зинченко. Сити хочет 20 млн евро с возможной рассрочкой
Лациале думают, как заткнуть проблемы на левом фланге
Римский "Лацио" продолжает рассматривать вариант с подписанием украинского защитника "Манчестер Сити"
Как сообщает gazzetta.it, римляне хотели бы в это трансферное окно взять левофлангового игрока, так как возрастной Лулич в последнее время все больше находится в лазарете, чем играет, и таким образом, добавить свежей крови Фаресу, который фактически сам весь сезон закрывает левую бровку.
Источник пишет, что при этом лациали хотели бы подписать относительно молодого игрока, и поэтому 24-летний левофланговый Зинченко им бы подошел по всем параметрам.
Вторит изданию и LaLazioSiamoNoi, которое пишет о том, что кандидатуру украинца одобрил тренерский штаб Индзаги, однако спортивный директор клуба Игли Таре сомневается в целесообразности дорогостоящих покупок в зимнее трансферное окно.
Также сообщается, что "Сити" готов отпустить игрока в аренду с обязательным правом выкупа за 20 млн евро, однако переговоры еще не начались.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Сити" готов отпустить Зинченко, который в нынешнем сыграл суммарно всего 102 минуты и готов выслушать предложения по украинцу уже зимой.
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