СМИ: Лацио думает о Зинченко. Сити хочет 20 млн евро с возможной рассрочкой

Римский "Лацио" продолжает рассматривать вариант с подписанием украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко . Об этом пишут сразу два итальянских ресурса.

Как сообщает gazzetta.it, римляне хотели бы в это трансферное окно взять левофлангового игрока, так как возрастной Лулич в последнее время все больше находится в лазарете, чем играет, и таким образом, добавить свежей крови Фаресу, который фактически сам весь сезон закрывает левую бровку.

Источник пишет, что при этом лациали хотели бы подписать относительно молодого игрока, и поэтому 24-летний левофланговый Зинченко им бы подошел по всем параметрам.

Вторит изданию и LaLazioSiamoNoi, которое пишет о том, что кандидатуру украинца одобрил тренерский штаб Индзаги, однако спортивный директор клуба Игли Таре сомневается в целесообразности дорогостоящих покупок в зимнее трансферное окно.

Также сообщается, что "Сити" готов отпустить игрока в аренду с обязательным правом выкупа за 20 млн евро, однако переговоры еще не начались.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Сити" готов отпустить Зинченко, который в нынешнем сыграл суммарно всего 102 минуты и готов выслушать предложения по украинцу уже зимой.