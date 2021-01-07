Английские СМИ: Четыре клуба АПЛ заинтересованы в трансфере Зинченко

Как сообщает английский источник The Sun, в украинце Александре Зинченко заинтересованы сразу 4 клуба из АПЛ. Контракт с футболистом рассчитан до июня 2024 года.

В услугах Зинченко якобы заинтересованы "Вулверхэмптон", "Саутгемптон", "Лестер" и "Вест Хэм", в последнем играет Андрей Ярмоленко. И если "горожане" решат продать украинца, то проблем с предложением у него не будет. Ранее футболистом был заинтересован римский "Лацио".

Напомним, что 24-летний защитник во второй раз подряд вышел в основном составе "Сити" (против "МЮ" и "Арсенала" в Кубке лиги). На поле он отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отметился. В нынешнем сезоне во всех турнирах Зинченко провел 8 матчей, 4 раза - в Лиге чемпионов, 2 - в Кубке лиги.