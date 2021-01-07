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Английские СМИ: Четыре клуба АПЛ заинтересованы в трансфере Зинченко

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец нарасхват

Английские СМИ: Четыре клуба АПЛ заинтересованы в трансфере Зинченко
Новина українською

Как сообщает английский источник The Sun, в украинце Александре Зинченко заинтересованы сразу 4 клуба из АПЛ. Контракт с футболистом рассчитан до июня 2024 года.

В услугах Зинченко якобы заинтересованы "Вулверхэмптон", "Саутгемптон", "Лестер" и "Вест Хэм", в последнем играет Андрей Ярмоленко. И если "горожане" решат продать украинца, то проблем с предложением у него не будет. Ранее футболистом был заинтересован римский "Лацио".

Напомним, что 24-летний защитник во второй раз подряд вышел в основном составе "Сити" (против "МЮ" и "Арсенала" в Кубке лиги). На поле он отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отметился. В нынешнем сезоне во всех турнирах Зинченко провел 8 матчей, 4 раза - в Лиге чемпионов, 2 - в Кубке лиги.

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В статье: Вулверхэмптон Лацио (Рим) Манчестер Сити "Саутгемптон" Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Вест Хэм (Лондон) Лестер Сити
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Источник:
The Sun

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Комментарии (9)
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MaximSK (Киев)
07.01.2021 в 17:24
Зинченко неплохо играет для левого защитника на атаку, но как защитник он не самый надежный, не знаю какая позиция для него оптимальна.Думаю мог бы быть основным игроком в середяняке АПЛ спокойно
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
07.01.2021 в 17:15
Нет смысла ему уходить. Тем более в последнем матче-дерби свои ворота на ноль - это мощное масло в огонь чтобы удержаться в МС.
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0
0
storm_ua (Николаев)
07.01.2021 в 16:50
Зп в сити у него самая низкая, ща что держаться?
Ответить
+2
0
alex 66 (Кременчуг)
07.01.2021 в 17:01
Зато имидж высокий.
Ответить
0
0
avatar
satellite (Харьков)
07.01.2021 в 15:52
Только удачи!!!
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+3
0
аалекс ( Крым)
07.01.2021 в 15:37
Вопрос цены, они же хотят за дешево его взять, но Санек за лавочку Сити крепко ухватился и никуда не собирается, а стоило бы попробовать.
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+2
-3
Trztrqtr (Украина)
07.01.2021 в 15:55
Угу. Легко быть стратегом, видя бой со стороны. И давать советы тоже, не понимая как себе видит ситуацию человек, будучи пусть и наполовину основным, но в одной из самых сильных команд планеты.
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+5
-1
белорус (Киев)
07.01.2021 в 15:16
Ух ты, нарасхват, вот только до реальных приглашений дело не доходит. На фиг никому не нужен
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+2
-10
alex 66 (Кременчуг)
07.01.2021 в 17:00
Селюк это ты?
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+2
-1


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