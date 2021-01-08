Контракт Виктора Коваленко с Аталантой рассчитан на 5 лет - Источник

Как ранее сообщалось, полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко продолжит свою карьеру в "Аталанте". Ведующий ТоТаТаке, Михаил Спиваковский рассказал о деталях:

"Контракт футболиста с итальянским клубом предварительно подписан на 5 лет. Вопрос только состоит в одном, когда Коваленко поедет в Бергамо. Или сейчас - за компенсацию, или летом, как свободный агент.

"Ранее украинским полузащитником интересовались "Наполи", "Удинезе", "Бенфика". В "Аталанте" у Коваленко будут хорошие условия, во-вторых за этот клуб играет Малиновский, который сможет помочь с адаптацией. И в третьих о нем говорили хорошие слова в руководстве клуба. Также главный тренер Гасперини за ним давно следил", - отметил ведучий Михаил Спиваковский.

Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах Премьер-лиги Виктор Коваленко провел 11 матчей, в которых забил 4 мяча. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 4,5 миллионов евро.