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Контракт Виктора Коваленко с Аталантой рассчитан на 5 лет - Источник

Наши за границей
(1 голосов)

Он продолжит карьеру в клубе Руслана Малиновского

Контракт Виктора Коваленко с Аталантой рассчитан на 5 лет - Источник
Новина українською

Как ранее сообщалось, полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко продолжит свою карьеру в "Аталанте". Ведующий ТоТаТаке, Михаил Спиваковский рассказал о деталях:

"Контракт футболиста с итальянским клубом предварительно подписан на 5 лет. Вопрос только состоит в одном, когда Коваленко поедет в Бергамо. Или сейчас - за компенсацию, или летом, как свободный агент.

"Ранее украинским полузащитником интересовались "Наполи", "Удинезе", "Бенфика". В "Аталанте" у Коваленко будут хорошие условия, во-вторых за этот клуб играет Малиновский, который сможет помочь с адаптацией. И в третьих о нем говорили хорошие слова в руководстве клуба. Также главный тренер Гасперини за ним давно следил", - отметил ведучий Михаил Спиваковский.

Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах Премьер-лиги Виктор Коваленко провел 11 матчей, в которых забил 4 мяча. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 4,5 миллионов евро.

Читайте также Цыганык: Коваленко перейдет в Аталанту либо зимой за небольшие деньги, либо летом бесплатно
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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dmitroj88
08.01.2021 в 16:02
Где-то рыдает НЕ один Цыганков...
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0
-1
MU777777 (Дергачи)
08.01.2021 в 15:45
мало техники...(( лошадь
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0
0
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
08.01.2021 в 15:35
Трансфер года))
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0
0
avatar
satellite (Харьков)
08.01.2021 в 15:34
Только удачи!!!
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0
0


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