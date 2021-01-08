Стало известно, когда Лунин может дебютировать в составе Реала
Реал получил соперника по 1/16 финала Кубка Испании
В пятницу, 8-го января, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании, по результатам которой стало известно, что мадридский "
Матч состоится 20-го или 21-го января на стадионе "Алькояно".
Ожидается, что именно в этом поединке дебютирует в составе "Реала" 21-летний украинец Андрей Лунин.
Напомним, что в текущем сезоне украинский голкипер не провел еще ни одного поединка за мадридский клуб.
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Комментарии (5)
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