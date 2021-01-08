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Стало известно, когда Лунин может дебютировать в составе Реала

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(1 голосов)

Реал получил соперника по 1/16 финала Кубка Испании

Стало известно, когда Лунин может дебютировать в составе Реала
Новина українською

В пятницу, 8-го января, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании, по результатам которой стало известно, что мадридский "Реал" встретится с представителем Сегунды Б "Алькояно".

Матч состоится 20-го или 21-го января на стадионе "Алькояно".

Ожидается, что именно в этом поединке дебютирует в составе "Реала" 21-летний украинец Андрей Лунин.

Напомним, что в текущем сезоне украинский голкипер не провел еще ни одного поединка за мадридский клуб.

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В статье: Реал (Мадрид) Алькояно Андрей Лунин
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Комментарии (5)
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fabo67
08.01.2021 в 19:29
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
аалекс ( Крым)
08.01.2021 в 19:01
С таким соперником проявить себя трудно, а вот поймать бабочку легко.
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.01.2021 в 17:46
Це вже якесь збочення - коли заздалегідь у серпні оголошують, що грати ти будеш хіба що в матчах проти команд 3 дивізіону у неважливому турнірі, і не раніше січня. А в інших турнірах навіть не мрій, як би ти там не працював та не старався. Де спортивна конкуренція? Де мотивація?
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+2
-2
kalan-86 (Анкара)
08.01.2021 в 17:42
Да не уж то наконец снизойдёт прозрение на Зидана, и он доверит место в воротах по истине достойному вратарю, а не своей любимой дырке куртуа.
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+2
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
08.01.2021 в 17:33
Источником новости является сам автор. )
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+3
-3
Просто Квашин (Харьков)
08.01.2021 в 19:42
ты мужу ужин приготовил ???
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0
0


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