Стало известно, когда Лунин может дебютировать в составе Реала

В пятницу, 8-го января, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании, по результатам которой стало известно, что мадридский " Реал " встретится с представителем Сегунды Б "Алькояно".

Матч состоится 20-го или 21-го января на стадионе "Алькояно".

Ожидается, что именно в этом поединке дебютирует в составе "Реала" 21-летний украинец Андрей Лунин.

Напомним, что в текущем сезоне украинский голкипер не провел еще ни одного поединка за мадридский клуб.