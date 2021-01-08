  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Гент установил на Яремчука ценник в 20-25 млн евро
В тренде

Гент установил на Яремчука ценник в 20-25 млн евро

Наши за границей
(1 голосов)

Зимой украинец, вероятно, никуда не уйдет

Гент установил на Яремчука ценник в 20-25 млн евро
Новина українською

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

По информации "ТаТоТаке", бельгийский клуб получал конкретные предложения по 25-летнему украинцу, но ответил отказом.

"Гент" хочет сохранить украинца до конца сезона и поэтому установил ценник в 20-25 млн евро. Такую сумму в нынешней ситуации за украинца вряд ли заплатят потенциальные покупатели.

Читайте такжеРома готова выплатить 10-12 млн за Яремчука

Отметим, что Тransfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро, а контракт украинца с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем чемпионате Бельгии в 15 матчах Яремчук забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Гент
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
08.01.2021 в 19:39
ДИНАМОвцы всегда в цене, это не шахтьор....
Ответить
0
-1
fabo67
08.01.2021 в 19:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.01.2021 в 19:27
15!
Ответить
+1
-1
аалекс ( Крым)
08.01.2021 в 18:55
25 никто не даст, а за 10 не отпустят. Так что придется контракт отрабатывать.
Ответить
+1
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
08.01.2021 в 18:39
нічого собі стрибок у ціні з 11 до 25 млн...
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...