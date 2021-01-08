Гент установил на Яремчука ценник в 20-25 млн евро

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

По информации "ТаТоТаке", бельгийский клуб получал конкретные предложения по 25-летнему украинцу, но ответил отказом.

"Гент" хочет сохранить украинца до конца сезона и поэтому установил ценник в 20-25 млн евро. Такую сумму в нынешней ситуации за украинца вряд ли заплатят потенциальные покупатели.

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Отметим, что Тransfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро, а контракт украинца с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем чемпионате Бельгии в 15 матчах Яремчук забил 9 голов и отдал 3 ассиста.