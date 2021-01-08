Гент установил на Яремчука ценник в 20-25 млн евро
Зимой украинец, вероятно, никуда не уйдет
Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук не покинет клуб в зимнее трансферное окно.
По информации "ТаТоТаке", бельгийский клуб получал конкретные предложения по 25-летнему украинцу, но ответил отказом.
"Гент" хочет сохранить украинца до конца сезона и поэтому установил ценник в 20-25 млн евро. Такую сумму в нынешней ситуации за украинца вряд ли заплатят потенциальные покупатели.
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Отметим, что Тransfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро, а контракт украинца с клубом рассчитан до лета 2023 года.
В текущем чемпионате Бельгии в 15 матчах Яремчук забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
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fabo67
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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