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Яремчук занял 21-е место в голосовании на звание лучшего игрока чемпионата Бельгии 2020 года

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец набрал три голоса

Яремчук занял 21-е место в голосовании на звание лучшего игрока чемпионата Бельгии 2020 года
Новина українською

Стали известны первые результаты голосования на звание лучшего игрока чемпионата Бельгии в 2020 году, которое проводит местное издание HLN.

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук получил 3 голоса и вошел в число игроков, которые заняли места с 21-го по 26-е.

Отметим, что организаторы объявляют результаты постепенно, полный рейтинг будет известен позже.

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Напомним, что в первой части сезона чемпионата Бельгии Яремчук в 15 матчах забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

Яремчук занял 21-е место в голосовании на звание лучшего игрока чемпионата Бельгии 2020 года - изображение 1
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В статье: Роман Яремчук Гент
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