СМИ: Малиновский попал в сферу внимания Интера
Не Гомесом единым интересуются нерадзурри
Миланский "
Источник утверждает, что уход Малиновского из "Аталанты" вполне возможен, так как Руслан в последнее время не получает много игровой практики, и слухи о его недовольстве таким положением дел якобы возникли не на пустом месте.
Сообщается, что Малиновский рассматривается как замена Кристиану Эриксену, от которого "Интер" пытается избавиться уже в это трансферное окно. Также немаловажным фактором будет возможность подписания украинца по старой итальянской схеме с рассрочкой – то есть с арендой с обязательным выкупом.
Отметим, что ранее сообщалось о том, что Малиновский ради игрового времени в январе даже готов отправиться в аренду в один из клубов чемпионата Бельгии, однако позднее супруга украинца категорически опровергла подобную информацию.
Популярное сейчас
- Немецкий опыт в украинских реалиях. Денис Сурма создал академию в Ильинцах, работая детским тренером в Трире
- Бернард едет к Фонсеке, мощное усиление Аякса. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- СМИ назвали причину, почему Диего Лонго ушел из Динамо
- Зинченко получил оценку за матч Манчестер Сити с Челси
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО