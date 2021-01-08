СМИ: Малиновский попал в сферу внимания Интера

Миланский " Интер " в рядах "Аталанты" обратил внимание не только на Алехандро Гомеса, с которым "нерадзурри" уже якобы согласовали личный контракт, но и на украинца Руслана Малиновского, пишет издание Inter Live.

Источник утверждает, что уход Малиновского из "Аталанты" вполне возможен, так как Руслан в последнее время не получает много игровой практики, и слухи о его недовольстве таким положением дел якобы возникли не на пустом месте.

Сообщается, что Малиновский рассматривается как замена Кристиану Эриксену, от которого "Интер" пытается избавиться уже в это трансферное окно. Также немаловажным фактором будет возможность подписания украинца по старой итальянской схеме с рассрочкой – то есть с арендой с обязательным выкупом.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Малиновский ради игрового времени в январе даже готов отправиться в аренду в один из клубов чемпионата Бельгии, однако позднее супруга украинца категорически опровергла подобную информацию.