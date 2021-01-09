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Пластун – о подготовке Гента ко второй половине сезона: Набегали 40 км за два дня

Наши за границей
(1 голосов)

Новый тренер не щадит своих игроков

Пластун – о подготовке Гента ко второй половине сезона: Набегали 40 км за два дня
Новина українською

Защитник "Гента" Игорь Пластун в интервью Команде 1 рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

— С новым тренером нашли общий язык?

— Он возглавил команду месяц назад, пока что еще притираемся друг к другу. Тренер ищет баланс, смотрит, с кем пойдет дальше. Посмотрим, как получится. В любом случае, психологическая обстановка в Генте улучшилась, на лицах ребят появилась улыбка. Сейчас стало полегче.

— Какие задачи будет выполнять Гент во второй части чемпионата Бельгии?

— Конкретных задач нет. Мы сейчас идем на девятом месте, поэтому пока что стоит задача выйти в первый плей-офф, чтобы продолжить борьбу за высокие места. Надо двигаться от игры к игре. График матчей будет очень плотным. Для Гента сейчас каждый матч будет, как решающий. Стартовые игры после возобновления чемпионата покажут, насколько мы конкурентоспособны для решения следующих задач. Промежуточные выводы сделаем позже.

— Как Гент готовился к возобновлению чемпионата?

— После каникул сборов как таковых не было. Был недельный цикл тренировок. Выезжали в соседний город, там пробыли два дня. Тренер дал приличную нагрузку беговой работы. За два дня набегали порядка 40 километров. Сейчас вернулись в Гент, находимся на своей базе и готовимся к первой официальной игре, которая состоится 10 января.

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В статье: Игорь Пластун Гент (Бельгия)
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Источник:
Команда №1

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cabo36
09.01.2021 в 11:07
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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