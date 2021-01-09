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Тренер Мехелена: Пришлось ставить Шведа на место, потому что ситуация выходила из-под контроля

Наши за границей
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Украинцу помогла публичная критика

Тренер Мехелена: Пришлось ставить Шведа на место, потому что ситуация выходила из-под контроля
Новина українською

Главный тренер "Мехелена" Вутер Вранкен рассказал о методах воспитания Марьяна Шведа.

"Я поставил Шведа на место внутри команды и публично, потому что ситуация выходила из-под контроля. Это заставило его поменять менталитет. Он стал более требователен к себе на тренировках, несколько раз показывал сильную игру. Как пример – его победный гол "Мускрону".

Не все могут войти в игру, выйдя на замену. У нас были Тенмон и Маттис, которым это удавалось. Сейчас это получается у Шведа, но я ожидаю похожего и от других игроков", – цитирует Вранкена Nieuwsblad.

Напомним, Швед выступает за "Мехелен" на правах аренды из "Селтика".

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В статье: Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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