Малиновский провел 26 минут на поле в матче против Беневенто и отдал ассист впервые за два месяца

"Аталанта" в выездном поединке победила "Беневенто" в рамках 17-го тура Серии А со счетом 1:4. На 64-ой минуте матча на поле появился украинец Руслан Малиновский, выйдя вместо Маттео Пессина.

Полузащитник стал соавтором четвертого гола "бергамасков". Руслан протащил мяч по половине поля соперников и отдал пас на Луиса Муриеля. Колумбиец обработал круглого и обводным ударом из-границ линии штрафной попал в дальнюю девятку ворот хозяев.

Малиновский кроме ассиста за отведенное ему время успел подать шесть угловых, дважды успешно завершить дриблинг и заработать 78% точности передач. WhoScored оценил действия украинца в 7,52.

Это уже четвертый подряд матч, в котором Руслан выходит со скамейки запасных. В этом сезоне в активе полузащитника один гол и три ассиста в 16-ти матчах во всех турнирах.

После этой победы "Аталанта" поднялась на четвертое место в Серии А, уступая лидеру "Милану" шестью очками.