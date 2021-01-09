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Малиновский провел 26 минут на поле в матче против Беневенто и отдал ассист впервые за два месяца

Наши за границей
(1 голосов)

Четвертое результативное действие от украинца в этом сезоне за итальянский клуб

Малиновский провел 26 минут на поле в матче против Беневенто и отдал ассист впервые за два месяца
Новина українською

"Аталанта" в выездном поединке победила "Беневенто" в рамках 17-го тура Серии А со счетом 1:4. На 64-ой минуте матча на поле появился украинец Руслан Малиновский, выйдя вместо Маттео Пессина.

Полузащитник стал соавтором четвертого гола "бергамасков". Руслан протащил мяч по половине поля соперников и отдал пас на Луиса Муриеля. Колумбиец обработал круглого и обводным ударом из-границ линии штрафной попал в дальнюю девятку ворот хозяев.

Малиновский кроме ассиста за отведенное ему время успел подать шесть угловых, дважды успешно завершить дриблинг и заработать 78% точности передач. WhoScored оценил действия украинца в 7,52.

Это уже четвертый подряд матч, в котором Руслан выходит со скамейки запасных. В этом сезоне в активе полузащитника один гол и три ассиста в 16-ти матчах во всех турнирах.

После этой победы "Аталанта" поднялась на четвертое место в Серии А, уступая лидеру "Милану" шестью очками.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Беневенто
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
09.01.2021 в 19:41
Суддя п""""р , не дав пробити штрафний Малинi на останнiй хвилинi, могла б бути 5 результативна дiя за сезон
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Vitichkaua (Кировоград)
09.01.2021 в 19:33
64+36= 100. 10 минут к основному времени добавили или ошибка?
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Siren05 (Мариуполь)
09.01.2021 в 18:12
Молодец!
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