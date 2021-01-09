Малиновский провел 26 минут на поле в матче против Беневенто и отдал ассист впервые за два месяца
Четвертое результативное действие от украинца в этом сезоне за итальянский клуб
Полузащитник стал соавтором четвертого гола "бергамасков". Руслан протащил мяч по половине поля соперников и отдал пас на Луиса Муриеля. Колумбиец обработал круглого и обводным ударом из-границ линии штрафной попал в дальнюю девятку ворот хозяев.
Малиновский кроме ассиста за отведенное ему время успел подать шесть угловых, дважды успешно завершить дриблинг и заработать 78% точности передач. WhoScored оценил действия украинца в 7,52.
Это уже четвертый подряд матч, в котором Руслан выходит со скамейки запасных. В этом сезоне в активе полузащитника один гол и три ассиста в 16-ти матчах во всех турнирах.
После этой победы "Аталанта" поднялась на четвертое место в Серии А, уступая лидеру "Милану" шестью очками.
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