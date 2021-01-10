Зинченко остался в запасе на кубковую игру с Бирмингемом

Александр Зинченко остался в запасе на игру 3-го раунда Кубка Англии против "Бирмингема".

Отметим, что за минувшую неделю украинец отыграл матчи с "Челси" (3:1) в АПЛ и "МЮ" в Кубке лиги (2:0).

Также в стартовом составе "горожан" впервые за 2 месяца появился Кун Агуэро.

Матч "Манчестер Сити" – "Бирмингем" начнётся в 15:30.