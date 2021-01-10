  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Швед сыграл в третьем матче подряд. Мехелен снова победил
В тренде

Швед сыграл в третьем матче подряд. Мехелен снова победил

Наши за границей
(1 голосов)

Марьян вышел на поле на 72-й минуте поединка

Швед сыграл в третьем матче подряд. Мехелен снова победил
Новина українською

В рамках 30-го тура чемпионата Бельгии "Мехелен" дома уверенно обыграл "Антверпен" со счетом 3:0.

Украинский вингер хозяев Марьян Швед принял участие в этом поединке, выйдя на замену при счете 3:0 - на 72-й минуте встречи

Таким образом, "Мехелен" одержал свою третью победу к ряду. Марьян сыграл во всех этих трех матчах.

Читайте такжеТренер Мехелена: Пришлось ставить Шведа на место, потому что ситуация выходила из-под контроля

В нынешней кампании 23-летний Швед принял участие в 6 поединках.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Pokeruga (Кропивницкий)
10.01.2021 в 19:21
Фартовые парни, тоже нужны в команде !!! Если б Шведа не выпустили на 72мин. думаю сыграли бы 3:3 а может и вовсе влетели 3:4 !! Но благодаря Марьяну смогли удржаться !
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...