Швед сыграл в третьем матче подряд. Мехелен снова победил
Марьян вышел на поле на 72-й минуте поединка
В рамках 30-го тура чемпионата Бельгии "Мехелен" дома уверенно обыграл "Антверпен" со счетом 3:0.
Украинский вингер хозяев Марьян Швед принял участие в этом поединке, выйдя на замену при счете 3:0 - на 72-й минуте встречи
Таким образом, "Мехелен" одержал свою третью победу к ряду. Марьян сыграл во всех этих трех матчах.
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В нынешней кампании 23-летний Швед принял участие в 6 поединках.
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