Швед сыграл в третьем матче подряд. Мехелен снова победил

В рамках 30-го тура чемпионата Бельгии "Мехелен" дома уверенно обыграл "Антверпен" со счетом 3:0.

Украинский вингер хозяев Марьян Швед принял участие в этом поединке, выйдя на замену при счете 3:0 - на 72-й минуте встречи

Таким образом, "Мехелен" одержал свою третью победу к ряду. Марьян сыграл во всех этих трех матчах.

В нынешней кампании 23-летний Швед принял участие в 6 поединках.