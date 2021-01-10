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Агент Качарабы: Были предложения из России, но эти варианты мы даже не рассматривали

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Футболист хочет играть в сборной Украины

Агент Качарабы: Были предложения из России, но эти варианты мы даже не рассматривали
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Агент украинца Тараса Качарабы Юрий Данченко прокомментировал переход игрока в "Славию", лидера чемпионата Чехии:

" Ваш подопечный достоин большего, чем выступать в чемпионате Чехии?

- В перспективе - да. Но пока "Славия" - это очень хороший вариант для защитника. Команда выступает в групповом раунде в Лиге чемпионов, пробилась в плей-офф Лиги Европы.

В Качарабы были предложения из Турции и России, но последний вариант мы даже не рассматривали. Надеемся, что своей игрой теперь уже на более высоком уровне Тарас привлечет к себе внимание тренеров национальной сборной Украины. Выступать там - мечта защитника", - сказал Данченко.

Уроженец Львовской области присоединился к "Славии" со "Слована" на правах полугодовой аренды с правом выкупа за около 763 тис евро несколько дней назад. За предыдущий клуб игрок провел 97 матчей, записав в свой актив пять голов и два ассиста. В Украине Тарас выступал за "Говерлу" и "Зирку". Transfermarkt оценивает игрока в 800 тыс евро.

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В статье: Тарас Качараба Слован (Либерец) Славия (Прага)
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Источник:
zbirna.com

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