Агент Качарабы: Были предложения из России, но эти варианты мы даже не рассматривали
Футболист хочет играть в сборной Украины
Агент украинца Тараса Качарабы Юрий Данченко прокомментировал переход игрока в "Славию", лидера чемпионата Чехии:
" Ваш подопечный достоин большего, чем выступать в чемпионате Чехии?
- В перспективе - да. Но пока "Славия" - это очень хороший вариант для защитника. Команда выступает в групповом раунде в Лиге чемпионов, пробилась в плей-офф Лиги Европы.
В Качарабы были предложения из Турции и России, но последний вариант мы даже не рассматривали. Надеемся, что своей игрой теперь уже на более высоком уровне Тарас привлечет к себе внимание тренеров национальной сборной Украины. Выступать там - мечта защитника", - сказал Данченко.
Уроженец Львовской области присоединился к "Славии" со "Слована" на правах полугодовой аренды с правом выкупа за около 763 тис евро несколько дней назад. За предыдущий клуб игрок провел 97 матчей, записав в свой актив пять голов и два ассиста. В Украине Тарас выступал за "Говерлу" и "Зирку". Transfermarkt оценивает игрока в 800 тыс евро.
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