Агент Качарабы: Были предложения из России, но эти варианты мы даже не рассматривали

Агент украинца Тараса Качарабы Юрий Данченко прокомментировал переход игрока в "Славию", лидера чемпионата Чехии:

" Ваш подопечный достоин большего, чем выступать в чемпионате Чехии?

- В перспективе - да. Но пока "Славия" - это очень хороший вариант для защитника. Команда выступает в групповом раунде в Лиге чемпионов, пробилась в плей-офф Лиги Европы.

В Качарабы были предложения из Турции и России, но последний вариант мы даже не рассматривали. Надеемся, что своей игрой теперь уже на более высоком уровне Тарас привлечет к себе внимание тренеров национальной сборной Украины. Выступать там - мечта защитника", - сказал Данченко.