Наставник Гента заговорил о возможности перехода Яремчука

Слухи о переходе нападающего сборной Украины Романа Яремчука из бельгийского "Гента" распространяются каждого трансферного окна. Вот и сейчас речь идет о "Роме", "Брюгге", турецких клубах. Однако бельгийский клуб не хочет отпускать Романа.

Главный тренер команды Хейн Ванхазебрук прокомментировал вероятность трансфера украинца зимой.

Обычно те, кого мы не хотим отпускать, не идут. Ребята слишком мало играют, могут стать вариантом для перехода, но из основных игроков никто не уйдет.

"Гент" хочет получить за 25-летнего украинского легионера 20-25 миллионов евро, а Тransfermarkt оценивает нападающего в 11 млн евро.

В этом сезоне в составе "Гента" Яремчук провел 15 матчей и забил 9 голов, отдал 3 ассиста. Контракт с бельгийским клубом рассчитан до середины 2023 года.