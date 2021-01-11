  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Наставник Гента заговорил о возможности перехода Яремчука
В тренде

Наставник Гента заговорил о возможности перехода Яремчука

Наши за границей
(1 голосов)

Точно не зимой

Наставник Гента заговорил о возможности перехода Яремчука
Новина українською

Слухи о переходе нападающего сборной Украины Романа Яремчука из бельгийского "Гента" распространяются каждого трансферного окна. Вот и сейчас речь идет о "Роме", "Брюгге", турецких клубах. Однако бельгийский клуб не хочет отпускать Романа.

Главный тренер команды Хейн Ванхазебрук прокомментировал вероятность трансфера украинца зимой.

Обычно те, кого мы не хотим отпускать, не идут. Ребята слишком мало играют, могут стать вариантом для перехода, но из основных игроков никто не уйдет.

"Гент" хочет получить за 25-летнего украинского легионера 20-25 миллионов евро, а Тransfermarkt оценивает нападающего в 11 млн евро.

В этом сезоне в составе "Гента" Яремчук провел 15 матчей и забил 9 голов, отдал 3 ассиста. Контракт с бельгийским клубом рассчитан до середины 2023 года.

Читайте такжеЯремчук занял 21-е место в голосовании на звание лучшего игрока чемпионата Бельгии 2020 года
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...