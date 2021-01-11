Наставник Гента заговорил о возможности перехода Яремчука
Точно не зимой
Слухи о переходе нападающего сборной
Главный тренер команды Хейн Ванхазебрук прокомментировал вероятность трансфера украинца зимой.
Обычно те, кого мы не хотим отпускать, не идут. Ребята слишком мало играют, могут стать вариантом для перехода, но из основных игроков никто не уйдет.
"Гент" хочет получить за 25-летнего украинского легионера 20-25 миллионов евро, а Тransfermarkt оценивает нападающего в 11 млн евро.
В этом сезоне в составе "Гента" Яремчук провел 15 матчей и забил 9 голов, отдал 3 ассиста. Контракт с бельгийским клубом рассчитан до середины 2023 года.
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