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Эдуард Соболь помог Брюгге одержать победу

Наши за границей
(1 голосов)

Он вышел в стартовом составе

Эдуард Соболь помог Брюгге одержать победу
Новина українською

В рамках 30-го тура чемпионата Бельгии, "Брюгге" на выезде встречался с "Сент-Трюйденом". Футболист национальный сборной Украины Эдуард Соболь вышел на поле в стартовом составе. Впервые с 5 декабря прошлого года он вышел и отыграл 74 минуты матча. Результативными действиями не отличился. Победу одержала его команда со счетом 2:1.

Сейчас "Брюгге" лидирует в чемпионате Бельгии (42), опережая "Генк" на 4 очка. В текущем сезоне во всех турнирах украинский защитник провел 18 встреч и отдал 3 ассиста.

Напомним, что украинец Александр Филиппов не попал в заявку "Сент-Трюйдена" на матч и может даже покинуть клуб.

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В статье: Национальная сборная Украины Роман Яремчук Брюгге Эдуард Соболь Александр Филиппов Сент-Трюйден
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Комментарии (1)
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Kuzma (Київ)
11.01.2021 в 11:16
Виправте. Якщо новини складає людина, зовсім не володіючи предметом, то краще взагалі не викладати. Гент Романа Яремчука зараз пасе задніх в Бельгії. На другому місці Генк
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