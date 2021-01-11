Эдуард Соболь помог Брюгге одержать победу

В рамках 30-го тура чемпионата Бельгии, "Брюгге" на выезде встречался с "Сент-Трюйденом". Футболист национальный сборной Украины Эдуард Соболь вышел на поле в стартовом составе. Впервые с 5 декабря прошлого года он вышел и отыграл 74 минуты матча. Результативными действиями не отличился. Победу одержала его команда со счетом 2:1.

Сейчас "Брюгге" лидирует в чемпионате Бельгии (42), опережая "Генк" на 4 очка. В текущем сезоне во всех турнирах украинский защитник провел 18 встреч и отдал 3 ассиста.

Напомним, что украинец Александр Филиппов не попал в заявку "Сент-Трюйдена" на матч и может даже покинуть клуб.