Эдуард Соболь помог Брюгге одержать победу
Он вышел в стартовом составе
В рамках 30-го тура чемпионата Бельгии, "Брюгге" на выезде встречался с "Сент-Трюйденом". Футболист национальный сборной Украины Эдуард Соболь вышел на поле в стартовом составе. Впервые с 5 декабря прошлого года он вышел и отыграл 74 минуты матча. Результативными действиями не отличился. Победу одержала его команда со счетом 2:1.
Сейчас "Брюгге" лидирует в чемпионате Бельгии (42), опережая "Генк" на 4 очка. В текущем сезоне во всех турнирах украинский защитник провел 18 встреч и отдал 3 ассиста.
Напомним, что украинец Александр Филиппов не попал в заявку "Сент-Трюйдена" на матч и может даже покинуть клуб.
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Kuzma (Київ)
11.01.2021 в 11:16
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