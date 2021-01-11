Сент-Трюйден может продать Филиппова. В клубе перебор с нападающими

Украинский форвард "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов уже в зимнее трансферное окно может покинуть свой нынешний клуб, пишет Voetbal Primeur.

После того, как "Сент-Трюйден" подписал форварда Иломбе Мбойо, в команде образовался перебор с нападающими. Источник утверждает, что клуб не собирается удерживать сразу пять форвардов, и поэтому готов продать одного, а то и двух игроков атаки.

В связи с этим, перспективы Филиппова в "Сент-Трюйдене" выглядят не лучшим образом. Украинец не попал в заявку на недавний матч с "Брюгге" (1:2) и поэтому местная пресса считает, что он будет первым кандидатом на продажу.

Напомним, что Филиппов перешел в "Сент-Трюйден" прошлым летом, а его контракт рассчитан на 3 года. Официальная сумма трансфера не разглашалась, однако, по информации СМИ, "Десна" получила за игрока около 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Филиппов наиграл 11 матчей за "Сент-Трюйден", отметившись голом и двумя ассистами.