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Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч Кубка Англии против команды пятого дивизиона

Наши за границей
(1 голосов)

Вест Хэму будет противостоять Стокпорт Каунти

Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч Кубка Англии против команды пятого дивизиона
Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал в заявку своей команды на выездной матч 1/32 Кубка Англии против "Стокпорт Каунти" (пятый по рангу дивизион Англии).

Украинец начнет матч в стартовом составе.

Сам поединок начнется в 22:00.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 13 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Стокпорт Каунти Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Киев)
11.01.2021 в 21:31
Да уж... с командой 5го дивизиона , с любителями мог играть дубль Вест Хєма.
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storm_ua (Николаев)
11.01.2021 в 21:21
Какой прорыв.. Бревно выйдет на матч против колхозной команды.
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