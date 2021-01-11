Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч Кубка Англии против команды пятого дивизиона
Вест Хэму будет противостоять Стокпорт Каунти
Украинский вингер "
Украинец начнет матч в стартовом составе.
Сам поединок начнется в 22:00.
Отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 13 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
???? Our team to face Stockport County tonight looks like this! #FACup #STOWHU pic.twitter.com/rnTo9GelY5— West Ham United (@WestHam) January 11, 2021
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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Киев)
11.01.2021 в 21:31
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storm_ua (Николаев)
11.01.2021 в 21:21
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