Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч Кубка Англии против команды пятого дивизиона

Украинский вингер " Вест Хэма " Андрей Ярмоленко попал в заявку своей команды на выездной матч 1/32 Кубка Англии против "Стокпорт Каунти" (пятый по рангу дивизион Англии).

Украинец начнет матч в стартовом составе.

Сам поединок начнется в 22:00.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 13 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

???? Our team to face Stockport County tonight looks like this! #FACup #STOWHU pic.twitter.com/rnTo9GelY5