Филиппов: Ситуация для меня тяжелая. Новый тренер Сент-Трюйдена не видит меня в составе

Украинский нападающий бельгийского "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов прокомментировал информацию местных СМИ о своем возможном уходе из команды.

"Это все предположения бельгийских газет. Сейчас для меня, понятное дело, тяжелая ситуация. Меня приглашал один тренер, при котором я играл и довольно хорошо, но сейчас пришел новый специалист, который вовсе не видит меня в составе.

Статистика у меня неплохая. На тренировках все мной довольны, а на матчи почему-то не ставят. Но, несмотря на все, я работаю, верю и жду свой шанс", – сказал Филиппов.

Напомним, что Филиппов перешел в "Сент-Трюйден" в конце сентября и за это время забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 11 матчах.