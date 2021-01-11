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Филиппов: Ситуация для меня тяжелая. Новый тренер Сент-Трюйдена не видит меня в составе

Наши за границей
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Но форвард не отчаивается и продолжает работать на тренировках

Филиппов: Ситуация для меня тяжелая. Новый тренер Сент-Трюйдена не видит меня в составе
Новина українською

Украинский нападающий бельгийского "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов прокомментировал информацию местных СМИ о своем возможном уходе из команды.

"Это все предположения бельгийских газет. Сейчас для меня, понятное дело, тяжелая ситуация. Меня приглашал один тренер, при котором я играл и довольно хорошо, но сейчас пришел новый специалист, который вовсе не видит меня в составе.

Статистика у меня неплохая. На тренировках все мной довольны, а на матчи почему-то не ставят. Но, несмотря на все, я работаю, верю и жду свой шанс", – сказал Филиппов.

Напомним, что Филиппов перешел в "Сент-Трюйден" в конце сентября и за это время забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 11 матчах.

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В статье: Александр Филиппов Сент-Трюйден
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Источник:
footboom

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