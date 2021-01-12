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Ярмоленко получил самый низкий балл в команде за матч Кубка Англии

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(1 голосов)

В составе своей команды

Ярмоленко получил самый низкий балл в команде за матч Кубка Англии
Новина українською

Вчера "Вест Хэм" обыграл "Стокпорт Каунти" в матче Кубка Англии со счетом 1:0.

Статистический портал SofaScore выставил оценки игрокам обеих команд.

Украинец Андрей Ярмоленко провел на поле 68 минут. Специалисты выставили Андрею за игру - 6.2 балла. Это самая низкая оценка в составе «молотобойцев».

В этом сезоне Ярмоленко сыграл в 13 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

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Ярмоленко получил самый низкий балл в команде за матч Кубка Англии - изображение 1

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
12.01.2021 в 11:14
А что тут удивительного, бревно есть бревно. Оно еле как ползало и падало все время на поле. Просто позорище. Как контракт закончится, дадут ему пинка под зад.
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