Ярмоленко получил самый низкий балл в команде за матч Кубка Англии
В составе своей команды
Вчера "Вест Хэм" обыграл "Стокпорт Каунти" в матче Кубка Англии со счетом 1:0.
Статистический портал SofaScore выставил оценки игрокам обеих команд.
Украинец Андрей Ярмоленко провел на поле 68 минут. Специалисты выставили Андрею за игру - 6.2 балла. Это самая низкая оценка в составе «молотобойцев».
В этом сезоне Ярмоленко сыграл в 13 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
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storm_ua (Николаев)
12.01.2021 в 11:14
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