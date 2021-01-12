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Хобленко: Нойоку нравится в Беларуси, он в Минске купил много квартир

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Форвард Днепра-1 вспомнил времена, когда он играл за брестское Динамо

Хобленко: Нойоку нравится в Беларуси, он в Минске купил много квартир
Новина українською

Форвард "Днепра-1" Алексей Хобленко вспомнил период своих выступлений за "Динамо-Брест".

– Я скучаю очень за коллективом. Знаю, что уходят все из команды. Возможно, команды больше не будет, "Динамо" Брест расформируют. Милевский ушел, не будет хороших футболистов. Будет городская команда. Президент будет в брестском "Рухе", это его личная команда.

Если где-то посидим, Милевский всегда может заплатить за счет. Это нормально.

- Наверное, мог себе больше позволить, чем остальные.

– Ну подождите. Я не знаю, кто сколько зарабатывал, но если сидит в компании за столом 8 человек, и счет приходит тысяча долларов, а платит один человек. Какая разница, где он играл? Это неважно.

Саня Нойок прижился в Беларуси, он сам рассказывал, что ему нравится там. Он купил много квартир в Минске. Не знаю, может бизнес у него такой.

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В статье: Артем Милевский Алексей Хобленко Александр Нойок Динамо (Брест) ФК Минай СК Днепр-1
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