Хобленко: Нойоку нравится в Беларуси, он в Минске купил много квартир
Форвард Днепра-1 вспомнил времена, когда он играл за брестское Динамо
Форвард "
– Я скучаю очень за коллективом. Знаю, что уходят все из команды. Возможно, команды больше не будет, "Динамо" Брест расформируют. Милевский ушел, не будет хороших футболистов. Будет городская команда. Президент будет в брестском "Рухе", это его личная команда.
Если где-то посидим, Милевский всегда может заплатить за счет. Это нормально.
- Наверное, мог себе больше позволить, чем остальные.
– Ну подождите. Я не знаю, кто сколько зарабатывал, но если сидит в компании за столом 8 человек, и счет приходит тысяча долларов, а платит один человек. Какая разница, где он играл? Это неважно.
Саня Нойок прижился в Беларуси, он сам рассказывал, что ему нравится там. Он купил много квартир в Минске. Не знаю, может бизнес у него такой.
Популярное сейчас
- Ювентус подыскал форварда, а Арсенал - центрхава. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Днепр-1 больше не рассчитывает на 37-летнего капитана и предложил Кравченко работу в клубе
- Динамо получало предложение по Шабанову из Казахстана
- Ярмоленко получил самый низкий балл в команде за матч Кубка Англии
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
Новости по теме
- 19:57 Украинские "Думал, что будет легче" - Милевский начал работу с Минаем
- 16:35 Украинские "Ничего нового. Только цифры меняются". Милевский показал, как празднует свой ДР и получил поздравления от Срны
- 09:36 Украинские Один из самых ярких нападающих Украины, автор "паненки" в ворота Швейцарии, празднует 36-летие