Зинченко выйдет в старте Сити на матч АПЛ против Брайтона

Украинский игрок " Манчестер Сити " Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч 18-го тура АПЛ против "Брайтона".

Поединок начнется в 19:55.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 8 матчей во всех турнирах (6 в старте), в которых отдал 1 ассист.