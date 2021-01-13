Зинченко выйдет в старте Сити на матч АПЛ против Брайтона
Алекс снова в обойме Пепа
Украинский игрок "
Поединок начнется в 19:55.
Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 8 матчей во всех турнирах (6 в старте), в которых отдал 1 ассист.
Here's your City line-up for this evening! ????— Manchester City (@ManCity) January 13, 2021
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne (C), Mahrez, Foden, Bernardo
SUBS | Steffen, Walker, Sterling, Jesus, Torres, Mendy, Fernandinho, Harwood-Bellis, Mbete
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity pic.twitter.com/66gHVLgzQB
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