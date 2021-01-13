  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко выйдет в старте Сити на матч АПЛ против Брайтона
В тренде

Зинченко выйдет в старте Сити на матч АПЛ против Брайтона

Наши за границей
(1 голосов)

Алекс снова в обойме Пепа

Зинченко выйдет в старте Сити на матч АПЛ против Брайтона
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч 18-го тура АПЛ против "Брайтона".

Поединок начнется в 19:55.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 8 матчей во всех турнирах (6 в старте), в которых отдал 1 ассист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...