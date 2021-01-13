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Бескоровайный: В Словакии более скоростной и зрелищный футбол, но уровень в Украине выше

Наши за границей
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Из-за Динамо и Шахтера

Бескоровайный: В Словакии более скоростной и зрелищный футбол, но уровень в Украине выше
Новина українською

Украинский защитник словацкого ДАКа Даниил Бескоровайный сравнил уровень местного чемпионата и УПЛ.

"Если принять во внимание первую шестерку, то посещаемость хорошая, не могу сказать в цифрах, и конечно, когда гранд приезжает играть на выезде с командой, которая ниже в таблице, тогда приходит много людей.

Но что поражает в Словакии – полностью новые стадионы, маленькие, но очень красивые и компактные.

В Словакии более скоростной футбол и зрелищный, как и во всей Европе, но все же, я думаю, уровень в Украине выше, так как у нас есть гранды такие, как "Динамо" и "Шахтер", – сказал Бескоровайный.

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В статье: Даниил Бескоровайный ДАК
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Источник:
legioners.com.ua

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