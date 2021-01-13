Бескоровайный: В Словакии более скоростной и зрелищный футбол, но уровень в Украине выше

Украинский защитник словацкого ДАКа Даниил Бескоровайный сравнил уровень местного чемпионата и УПЛ .

"Если принять во внимание первую шестерку, то посещаемость хорошая, не могу сказать в цифрах, и конечно, когда гранд приезжает играть на выезде с командой, которая ниже в таблице, тогда приходит много людей.

Но что поражает в Словакии – полностью новые стадионы, маленькие, но очень красивые и компактные.

В Словакии более скоростной футбол и зрелищный, как и во всей Европе, но все же, я думаю, уровень в Украине выше, так как у нас есть гранды такие, как "Динамо" и "Шахтер", – сказал Бескоровайный.