Владимир Мазяр возглавил казахский Акжайык
И это второй приход украинского специалиста в команду
Украинский специалист Владимир Мазяр назначен главным тренером казахского "Акжайыка".
Интересно, что это уже второй приход тренера в клуб - в сезоне-2018 украинский специалист уже работал главным тренером данной команды.
При нем команда находилась на шестом месте после девяти туров Премьер-Лиги Казахстана.
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Также отметим, что последним местом работы 43-летнего Мазяра был ФК "Львов", который он покинул в октябре 2019 года, проработав в команде всего полтора месяца.
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