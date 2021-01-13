Владимир Мазяр возглавил казахский Акжайык

Украинский специалист Владимир Мазяр назначен главным тренером казахского "Акжайыка".

Интересно, что это уже второй приход тренера в клуб - в сезоне-2018 украинский специалист уже работал главным тренером данной команды.

При нем команда находилась на шестом месте после девяти туров Премьер-Лиги Казахстана.

Также отметим, что последним местом работы 43-летнего Мазяра был ФК "Львов", который он покинул в октябре 2019 года, проработав в команде всего полтора месяца.