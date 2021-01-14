Зинченко получил высокую оценку за матч с Брайтоном
Победный
На счету украинского полузащитника один заблокирован соперниками удар по воротам, 94% успешности передач (98 из 104), две победы в дуэлях на втором етаже.
Всего на Зинченко приходится 9% владения мячом в поединке (121 касание).
В защитной работе он выполнил 4 отборы с 7 попыток, 4 перехвата. Также он был трижды обыгран соперниками.
Читайте такжеМанчестер Сити - Брайтон 1:0. Гвардиола уже третий
Другой аналитический сайт SofaScore выставил Александру оценку 7.4, но она является средней для манчестерцев-горожан.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- UA: Перший покажет 5 поединков Клубного чемпионата мира по футболу
- Кубок Германии. Хольштайн Киль сенсационно выбил Баварию во втором раунде
- Конопля: Нужно играть. Хочется быть на Евро, а в Шахтере перспектив играть мало, когда Додо там
- Атлетико подписал Дембеле, Нагельсманн в шорт-листе Челси. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...