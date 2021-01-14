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Зинченко получил высокую оценку за матч с Брайтоном

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Зинченко получил высокую оценку за матч с Брайтоном
Новина українською

Украинский легионер английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил оценку 7.5 от WhoScored за поединок АПЛ с "Брайтоном" (1:0).

На счету украинского полузащитника один заблокирован соперниками удар по воротам, 94% успешности передач (98 из 104), две победы в дуэлях на втором етаже.

Всего на Зинченко приходится 9% владения мячом в поединке (121 касание).

В защитной работе он выполнил 4 отборы с 7 попыток, 4 перехвата. Также он был трижды обыгран соперниками.

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Зинченко получил высокую оценку за матч с Брайтоном - изображение 1

Другой аналитический сайт SofaScore выставил Александру оценку 7.4, но она является средней для манчестерцев-горожан.

Зинченко получил высокую оценку за матч с Брайтоном - изображение 2

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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