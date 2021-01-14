  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Санкт-Паули хочет получить за Тащи компенсацию
В тренде

Санкт-Паули хочет получить за Тащи компенсацию

Наши за границей
(1 голосов)

Все на так просто

Санкт-Паули хочет получить за Тащи компенсацию
Новина українською

Украинский нападающий немецкого "Санкт-Паули" Борис Тащи расторг контракт с немецким клубом по обоюдному согласию сторон.

Однако при этом, поскольку контракт футболиста с "Санкт-Паули" был действительным до лета 2022 года, немецкий клуб желает получить за разрыв контракта от нового клуба украинца определенную компенсацию.

Футболист получил предложение от клуба за пределами Германии, но официально переход Тащи в новую команду состоится после того, как будет найдет компромисс между клубами и Тащи получит на руки свои трансферные документы.

Ранее СМИ сообщали, что Тащи получил предложение продолжить карьеру в южнокорейском клубе "Пхохан Стилерс".

Добавим, что Тащи перебрался в "Санкт-Паули" в 2019 году из "Дуйсбурга".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Борис Тащи Санкт-Паули (Гамбург)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...