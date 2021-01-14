Санкт-Паули хочет получить за Тащи компенсацию
Все на так просто
Украинский нападающий немецкого "Санкт-Паули" Борис Тащи
Однако при этом, поскольку контракт футболиста с "Санкт-Паули" был действительным до лета 2022 года, немецкий клуб желает получить за разрыв контракта от нового клуба украинца определенную компенсацию.
Футболист получил предложение от клуба за пределами Германии, но официально переход Тащи в новую команду состоится после того, как будет найдет компромисс между клубами и Тащи получит на руки свои трансферные документы.
Ранее СМИ сообщали, что Тащи получил предложение продолжить карьеру в южнокорейском клубе "Пхохан Стилерс".
Добавим, что Тащи перебрался в "Санкт-Паули" в 2019 году из "Дуйсбурга".
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