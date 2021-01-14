Малиновский не планирует возвращаться в Бельгию - хавбек отказал Брюгге
Руслан продолжит бороться за место под солнцем в составе Аталанты
Украинский полузащитник "
Сообщается, что украинец был приятно удивлен интересом со стороны бельгийского гранда и главного тренера Филиппа Клемана (и экс-коуч "Генка"), но пока что не планирует возвращаться в Бельгию.
Хавбек считает, что его миссия в "Аталанте" еще не завершена и намерен побороться за место в стартовом составе команды из Бергамо.
Отметим, что ранее сообщалось о том, что Малиновский хочет сменить клуб из-за недостатка игровой практики. В его аренде
Также напомним, что Руслан в нынешнем сезоне сыграл за бергамаски в 16 матчах во всех турнирах (1 гол и 3 ассиста), но в старте выходил только в 6 поединках.
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