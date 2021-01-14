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Малиновский не планирует возвращаться в Бельгию - хавбек отказал Брюгге

Наши за границей
(1 голосов)

Руслан продолжит бороться за место под солнцем в составе Аталанты

Малиновский не планирует возвращаться в Бельгию - хавбек отказал Брюгге
Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отказался переходить в бельгийский "Брюгге", сообщает Voetbal 24.

Сообщается, что украинец был приятно удивлен интересом со стороны бельгийского гранда и главного тренера Филиппа Клемана (и экс-коуч "Генка"), но пока что не планирует возвращаться в Бельгию.

Хавбек считает, что его миссия в "Аталанте" еще не завершена и намерен побороться за место в стартовом составе команды из Бергамо.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Малиновский хочет сменить клуб из-за недостатка игровой практики. В его аренде были заинтересованы несколько бельгийских клубов, в том числе и "Брюгге".

Также напомним, что Руслан в нынешнем сезоне сыграл за бергамаски в 16 матчах во всех турнирах (1 гол и 3 ассиста), но в старте выходил только в 6 поединках.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Брюгге Руслан Малиновский
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Источник:
Voetbal 24

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
14.01.2021 в 23:08
Лучше в середняка Серии А
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storm_ua (Николаев)
14.01.2021 в 23:07
Малина, в апл давай, именно этот чемп для тебя, а не итальянский.
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