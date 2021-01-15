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Украинский голкипер, который всю карьеру провел в Беларуси, покинул Торпедо-БЕЛАЗ

Наши за границей
(1 голосов)

Родион Сямук будет подыскивать новую команду

Украинский голкипер, который всю карьеру провел в Беларуси, покинул Торпедо-БЕЛАЗ
Новина українською

31-летний украинский голкипер Родион Сямук покинул белорусский Торпедо-БЕЛАЗ.

У вратаря истек срок действия контракта.

Отметим, что голкипер провел за «автозаводцев» 6 матчей в Кубке Беларуси и чемпионате 2020 года.

Интересно, что Сямук всю свою профессиональную карьеру провел в Беларуси, где кроме Торпедо-БЕЛАЗ выступал за ФК Брест, Волну, Динамо-Брест, Славию, Гранит и Сморгонь.

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В статье: Торпедо-БелАЗ (Жодино) Родион Сямук
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Источник:
Торпедо-БЕЛАЗ

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