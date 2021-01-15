Украинский голкипер, который всю карьеру провел в Беларуси, покинул Торпедо-БЕЛАЗ

31-летний украинский голкипер Родион Сямук покинул белорусский Торпедо-БЕЛАЗ.

У вратаря истек срок действия контракта.

Отметим, что голкипер провел за «автозаводцев» 6 матчей в Кубке Беларуси и чемпионате 2020 года.

Интересно, что Сямук всю свою профессиональную карьеру провел в Беларуси, где кроме Торпедо-БЕЛАЗ выступал за ФК Брест, Волну, Динамо-Брест, Славию, Гранит и Сморгонь.