Украинский голкипер, который всю карьеру провел в Беларуси, покинул Торпедо-БЕЛАЗ
Родион Сямук будет подыскивать новую команду
31-летний украинский голкипер Родион Сямук покинул белорусский Торпедо-БЕЛАЗ.
У вратаря истек срок действия контракта.
Отметим, что голкипер провел за «автозаводцев» 6 матчей в Кубке Беларуси и чемпионате 2020 года.
Интересно, что Сямук всю свою профессиональную карьеру провел в Беларуси, где кроме Торпедо-БЕЛАЗ выступал за ФК Брест, Волну, Динамо-Брест, Славию, Гранит и Сморгонь.
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Источник:Торпедо-БЕЛАЗ
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