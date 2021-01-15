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АЕК Шахова и Чигринского поднялся на 2 место в чемпионате Греции

Наши за границей
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Правда, без участия Дмитрия

АЕК Шахова и Чигринского поднялся на 2 место в чемпионате Греции
Новина українською

В 16-м туре греческой Суперлиги АЕК полузащитника национальной сборной Украины Евгения Шахова на выезде встречался с соседом по турнирной таблице, "Арисом"

Наш футболист вышел на поле на 75-й минуте встречи, которая закончилась победой его команды со счетом 1:0.

Сейчас набрав 33 очка, АЕК поднялся на вторую строчку в турнирке чемпионата Греции сезона-2020/2021.

Еще один украинец, центральный защитник Дмитрий Чигринский, пропустил матч из-за травмы - его не было в заявке на поединок.

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В статье: Дмитрий Чигринский Евгений Шахов АЕК (Афины)
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Источник:
УАФ

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