АЕК Шахова и Чигринского поднялся на 2 место в чемпионате Греции

В 16-м туре греческой Суперлиги АЕК полузащитника национальной сборной Украины Евгения Шахова на выезде встречался с соседом по турнирной таблице, "Арисом"

Наш футболист вышел на поле на 75-й минуте встречи, которая закончилась победой его команды со счетом 1:0.

Сейчас набрав 33 очка, АЕК поднялся на вторую строчку в турнирке чемпионата Греции сезона-2020/2021.

Еще один украинец, центральный защитник Дмитрий Чигринский, пропустил матч из-за травмы - его не было в заявке на поединок.