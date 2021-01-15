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В Беларуси вспыхнуло недовольство из-за трансфера в клубе Романа Григорчука

Наши за границей
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300 000 евро за легионера

В Беларуси вспыхнуло недовольство из-за трансфера в клубе Романа Григорчука
Новина українською

Работники белорусского предприятия "Беларуськалий" опубликовали заявление, в нем выразили свое недовольство недавним приобретением солигорским "Шахтером" правого вингера Эзе Винсента.

Дело в том, что его трансфер из сербских "Чукаричок" обошелся в 300 000 евро. "Беларуськалий" является главным спонсором команды, которую возглавляет украинский тренер Роман Григорчук.

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Рабочие предприятия недовольны тем, что такие средства тратятся на трансферы, а не на улучшение условий их труда.

Своими кровью и потом работники ОАО Беларуськалий оплачивают такие «покупки». Спросите себя: неужели на предприятии все настолько хорошо, что можно позволить себе такие расходы? Решены вопросы с вентиляцией в шахтах, с запчастями, с охраной труда и пожарной безопасностью?

Неужели нельзя потратить эти деньги с пользой для рабочих? Можно конечно! И мы уверены, что каждый из тех, кто читает, сразу найдет десятки вариантов, как сделать это с умом.

В прошлом чемпионате солигорский "Шахтер" стал чемпионом Беларуси.

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В статье: Роман Григорчук чемпионат Беларуси
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