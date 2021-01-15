В Беларуси вспыхнуло недовольство из-за трансфера в клубе Романа Григорчука
300 000 евро за легионера
Работники белорусского предприятия "Беларуськалий" опубликовали заявление, в нем выразили свое недовольство недавним приобретением солигорским "Шахтером" правого вингера Эзе Винсента.
Дело в том, что его трансфер из сербских "Чукаричок" обошелся в 300 000 евро. "Беларуськалий" является главным спонсором команды, которую возглавляет украинский тренер Роман Григорчук.
Рабочие предприятия недовольны тем, что такие средства тратятся на трансферы, а не на улучшение условий их труда.
Своими кровью и потом работники ОАО Беларуськалий оплачивают такие «покупки». Спросите себя: неужели на предприятии все настолько хорошо, что можно позволить себе такие расходы? Решены вопросы с вентиляцией в шахтах, с запчастями, с охраной труда и пожарной безопасностью?
Неужели нельзя потратить эти деньги с пользой для рабочих? Можно конечно! И мы уверены, что каждый из тех, кто читает, сразу найдет десятки вариантов, как сделать это с умом.
В прошлом чемпионате солигорский "Шахтер" стал чемпионом Беларуси.
Популярное сейчас
- Луческу взял 30 футболистов. Динамовцы отправились на первый сбор
- Суперлига Европы - это утопия. Есть ряд причин, почему ее не будет
- Трое украинцев ушли из Минска, остался один
- Реал избавился от Йовича, Арсенал нацелился на Нзонзи. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО