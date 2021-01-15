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Гент отказал лиссабонскому Спортингу в продаже Яремчука за 10 млн евро

Наши за границей
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Сам украинец готов остаться в команде до лета

Гент отказал лиссабонскому Спортингу в продаже Яремчука за 10 млн евро
Новина українською

Бельгийский "Гент" отказался продавать лиссабонскому "Спортингу" украинского форварда Романа Яремчука, сообщает HLN.

Источник пишет о том, что португальский клуб предлагал ща украинца 10 млн евро, однако получил отказ.

Вероятно, "Гент" хочет выручить за украинца большую сумму, так как форвардом интересуются и другие клубы, в том числе и римская "Рома".

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Также сообщается, что сам футболист выразил желание остаться в бельгийском клубе, хотя еще в октябре хотел его покинуть. Сейчас украинец наладил взаимопонимание с главным тренером Хейном Ванхазебруком и готов остаться в команде до лета.

Напомним, что в текущем сезоне Яремчук в 15 матчах чемпионата Бельгии забил 9 голов и сделал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает нападающего в 11 миллионов евро.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Роман Яремчук Рома (Рим) Гент
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