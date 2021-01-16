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Португальские СМИ опровергли информацию о предложении Спортинга по Яремчуку

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Ранее говорилось о 10-миллионом предложении по украинцу

Португальские СМИ опровергли информацию о предложении Спортинга по Яремчуку
UA-Футбол
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Ведущее португальское спортивное издание Record опровергло информацию своих бельгийских коллег о переговорах "Спортинга" по форварду "Гента" Роману Яремчуку.

Напомним, ранее HLN сообщал о 10-миллионом предложении лиссабонцев по нападающему сборной Украины.

Согласно данным местных СМИ, "Спортинг" действительно находится в поисках форварда. Однако по Яремчуку никаких предложений не делалось.

В текущем сезоне Яремчук забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах чемпионата Бельгии.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Роман Яремчук Гент (Бельгия)
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