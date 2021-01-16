  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмоленко не попал в стартовый состав на матч против Бернли
В тренде

Ярмоленко не попал в стартовый состав на матч против Бернли

Наши за границей
(1 голосов)

Игрок опять начнет поединок на скамейке запасных

Ярмоленко не попал в стартовый состав на матч против Бернли
Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" будет принимать "Бернли" в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Украинец Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав на этот поединок и начнет его на скамейке запасных.

В этом сезоне полузащитник лишь однажды выходил в основном составе встречи АПЛ. Всего на его счету 240 минут в девяти матчах чемпионата без результативных действий.

Матч "Вест Хэм" - "Бернли" начнется в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко АПЛ Бернли Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
16.01.2021 в 17:31
раскладушка ржавая
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
16.01.2021 в 17:04
Бревноленко никуда не попадает, на то он и полено. Худший игрок апл
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...