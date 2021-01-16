Ярмоленко не попал в стартовый состав на матч против Бернли
Игрок опять начнет поединок на скамейке запасных
Лондонский "Вест Хэм" будет принимать "Бернли" в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Украинец Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав на этот поединок и начнет его на скамейке запасных.
В этом сезоне полузащитник лишь однажды выходил в основном составе встречи АПЛ. Всего на его счету 240 минут в девяти матчах чемпионата без результативных действий.
Матч "Вест Хэм" - "Бернли" начнется в 17:00.
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
16.01.2021 в 17:31
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storm_ua (Николаев)
16.01.2021 в 17:04
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