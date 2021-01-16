Шахтеру Григорчука запретили проводить межсезонные сборы за рубежом
Все из-за финансовых сложностей
Белорусским клубам с государственным финансированием запретили проводить межсезонье подготовительные сборы за рубежом. Об этом сообщает тамошнее издание Прессбол.
В список вошел солигорский "Шахтер", который возглавляет украинский тренер Роман Григорчук. У команды были запланированы спарринги с российскими "Краснодаром", "Зенитом" и "Спартаком" в Дубае. Также будут вынуждены проводить учебно-тренировочные сборы на родине "Торпедо-БелАЗ" Юрия Габовды, "БАТЭ", "Динамо" Минск и "Рух".
Ранее сообщалось, что недавний трёхсоттысячный трансфер игрока в "Шахтер" Солигорск
Напомним, что к составу действующего чемпиона Беларуси недавно
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