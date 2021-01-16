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Шахтеру Григорчука запретили проводить межсезонные сборы за рубежом

Наши за границей
(1 голосов)

Все из-за финансовых сложностей

Шахтеру Григорчука запретили проводить межсезонные сборы за рубежом
Новина українською

Белорусским клубам с государственным финансированием запретили проводить межсезонье подготовительные сборы за рубежом. Об этом сообщает тамошнее издание Прессбол.

В список вошел солигорский "Шахтер", который возглавляет украинский тренер Роман Григорчук. У команды были запланированы спарринги с российскими "Краснодаром", "Зенитом" и "Спартаком" в Дубае. Также будут вынуждены проводить учебно-тренировочные сборы на родине "Торпедо-БелАЗ" Юрия Габовды, "БАТЭ", "Динамо" Минск и "Рух".

Ранее сообщалось, что недавний трёхсоттысячный трансфер игрока в "Шахтер" Солигорск вызвал волну недовольства со стороны работников госпредприятия.

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Напомним, что к составу действующего чемпиона Беларуси недавно присоединился украинский нападающий.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск) чемпионат Беларуси
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Источник:
Прессбол

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Комментарии (5)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
16.01.2021 в 17:26
за руб ежом по снегу - почти Эмираты...
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.01.2021 в 17:13
недолго Йосифович там проработает
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+2
0
storm_ua (Николаев)
16.01.2021 в 17:06
Григорчук, беги из этого болота пока не поздно
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+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
16.01.2021 в 16:56
Подготовка при минус 20... оригинально. Так потихоньку белорусский футбол вернется на свой исторический аматорский уровень если ничего этакого не произойдет. Издержки софинансирования.
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0
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ukatan (Харьковская обл.)
16.01.2021 в 17:01
А нефиг транжирить государственные деньги! Тем более что в Дубае предсезонка будет, что в Минске - результат в Европе один и тот же, т. е. никакого.
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+3
0


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