Нойок заявил об уходе из Динамо Брест

Украинский полузащитник Александр Нойок написал прощальное письмо брестскому "Динамо" на своей странице в Instagram.

"Настал момент прощаться с прекрасным городом Брест и командой "Динамо". Спасибо дорогим болельщикам за прекрасную поддержку и благодарю всех, кто верил и любил команду. Я не забуду это время никогда и тысяча улыбок на улице. Ваш Нойок Саня", - написал футболист в посте.

Игрок провел в составе "Динамо" Брест 2,5 года. За это время он принял участие в 74 матчах и записал в свой актив 13 голов и 11 ассистов. С клубом украинец победил однажды в чемпионате Беларуси и дважды в Суперкубке страны.