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Нойок заявил об уходе из Динамо Брест

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(1 голосов)

Игрок покидает клуб

Нойок заявил об уходе из Динамо Брест
Новина українською

Украинский полузащитник Александр Нойок написал прощальное письмо брестскому "Динамо" на своей странице в Instagram.

"Настал момент прощаться с прекрасным городом Брест и командой "Динамо". Спасибо дорогим болельщикам за прекрасную поддержку и благодарю всех, кто верил и любил команду. Я не забуду это время никогда и тысяча улыбок на улице. Ваш Нойок Саня", - написал футболист в посте.

Игрок провел в составе "Динамо" Брест 2,5 года. За это время он принял участие в 74 матчах и записал в свой актив 13 голов и 11 ассистов. С клубом украинец победил однажды в чемпионате Беларуси и дважды в Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в российский клуб.

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В статье: Александр Нойок чемпионат Беларуси Динамо (Брест)
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
16.01.2021 в 17:35
"...благодарю всех, кто верил и любил команду." Что-то не понятно. Почему "верил и любил команду"? Может "верит и любит команду"? Или команды больше нет?
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