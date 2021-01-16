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Ярмоленко вышел на замену против Бернли, шесть раз коснувшись мяча

Наши за границей
(1 голосов)

Футболист провел на поле восемь минут

Ярмоленко вышел на замену против Бернли, шесть раз коснувшись мяча
Новина українською

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на замену на 82-ой минуте в матче 19-го тура чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Бернли".

Сразу через пять минут после появления на поле, Андрей на пару с Антонио получил шанс выбежать в контратаку два в одного. Украинец убрал мяч под правую ногу, не отдав пас на англичанина, и защитник заблокировал удар. Уже через две минуты, после розыгрыша углового удара, Андрей Ярмоленко направил свой выстрел нерабочей правой точно в створ, однако игроки соперника вынесли мяч.

В итоге, "Вест Хэм" победил в матче со счетом 1:0. Этот поединок стал для Ярмоленко 10-м в этом сезоне АПЛ, правда, девять раз он появлялся со скамейки запасных.

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В статье: Андрей Ярмоленко АПЛ Бернли Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (10)
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MaximSK (Киев)
16.01.2021 в 20:24
Боуэн сильнее Ярмоленко в данный момент, поэтому все справедливо, но хотелось бы хоть раз в месяц чтобы он выходил в основе матча АПЛ, но Мойес редко проводит ротацию.
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0
0
Paha (Киев)
16.01.2021 в 20:15
Ну ещё побегает
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
16.01.2021 в 20:10
Ему норм!
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0
0
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simargl (Чернигов)
16.01.2021 в 19:38
Скоро!!!! Ждите на первых полосах уафутбола новость о мега трансфере . Не слабее, чем Миля перейдёт... жаль, но что-то в карьере пошло не так...
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+3
-4
TIHOnew (Хмельницький)
16.01.2021 в 19:22
Здорово сурок схему с говерлой провернул. Статистику сделал и спихнул бревно. Не заиграть в аутсайдере АПЛ - это днище. Даже молодой и без опыта Зинченко стабильно заиграл в ТОПе АПЛ.
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+5
-8
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.01.2021 в 19:19
Молодець, Андрій, а різні костоломи типа Степаненка згниють у кротівнику.
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+3
-8
avatar
simargl (Чернигов)
16.01.2021 в 19:35
Ответить
+4
-1
С.Карпович. (Ланівці)
16.01.2021 в 19:59
Молодець що найнижчi оцінки отримує?І ледь по полі ходить.
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+2
-1
nikita.minae
16.01.2021 в 19:17
А в спину кого-то партнеров ударил? В этом он мастер...
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+5
-8
dmitroj88
16.01.2021 в 19:15
Легенда)))))00
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+6
-6


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