Ярмоленко вышел на замену против Бернли, шесть раз коснувшись мяча
Футболист провел на поле восемь минут
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на замену на 82-ой минуте в матче 19-го тура чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Бернли".
Сразу через пять минут после появления на поле, Андрей на пару с Антонио получил шанс выбежать в контратаку два в одного. Украинец убрал мяч под правую ногу, не отдав пас на англичанина, и защитник заблокировал удар. Уже через две минуты, после розыгрыша углового удара, Андрей Ярмоленко направил свой выстрел нерабочей правой точно в створ, однако игроки соперника вынесли мяч.
В итоге,
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