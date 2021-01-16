Ярмоленко вышел на замену против Бернли, шесть раз коснувшись мяча

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на замену на 82-ой минуте в матче 19-го тура чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Бернли".

Сразу через пять минут после появления на поле, Андрей на пару с Антонио получил шанс выбежать в контратаку два в одного. Украинец убрал мяч под правую ногу, не отдав пас на англичанина, и защитник заблокировал удар. Уже через две минуты, после розыгрыша углового удара, Андрей Ярмоленко направил свой выстрел нерабочей правой точно в створ, однако игроки соперника вынесли мяч.