Швед впервые выйдет в стартовом составе Мехелена
Украинец сыграет против одного из лидеров чемпионата Бельгии
В рамках 20-го тура Лиги Жюпиле "Шарлеруа" будет принимать "Мехелен". В стартовом составе гостей матча выйдет украинец Марьян Швед. Отметим, что хозяин поединка занимает третье место в чемпионате.
Для вингера появление в основной одинадцятке станет первым за время его выступлений в бельгийском коллективе. До этого он шесть раз выходил на замену (112 минут на поле), отметившись одним голом.
Напомним, Швед с августа прошлого года играет за "Мехелен" на правах аренды с "Селтика". Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 650 тыс евро, что на 150 тыс меньше, чем было прошлым летом.
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