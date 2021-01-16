Швед впервые выйдет в стартовом составе Мехелена

В рамках 20-го тура Лиги Жюпиле "Шарлеруа" будет принимать "Мехелен". В стартовом составе гостей матча выйдет украинец Марьян Швед. Отметим, что хозяин поединка занимает третье место в чемпионате.

Для вингера появление в основной одинадцятке станет первым за время его выступлений в бельгийском коллективе. До этого он шесть раз выходил на замену (112 минут на поле), отметившись одним голом.

Напомним, Швед с августа прошлого года играет за "Мехелен" на правах аренды с "Селтика". Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 650 тыс евро, что на 150 тыс меньше, чем было прошлым летом.