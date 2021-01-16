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Любенович: Такого защитника, как Ракицкий, сейчас в Украине нет, и не было. Переход в Зенит - это шаг вперед для него

Наши за границей
(4 голосов)

Бывший футболист поддерживает оборонца

Любенович: Такого защитника, как Ракицкий, сейчас в Украине нет, и не было. Переход в Зенит - это шаг вперед для него
Новина українською

Эксигрок "Таврии", "Александрии" и "Зари" Желько Любенович прокомментировал последние годы карьеры бывшего игрока сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого:

"Полностью понимаю его. Он сам из Донецка, ему было трудно от того, что не может быть дома. Ну и потом "Зенит" - это шаг вперед даже после такой команды, как "Шахтер".

- Но в сборную его перестали вызывать.

Ну и что? Он достаточно за нее поиграл. Понятно, как к его переходу отнеслись в Украине – это политика. Но и Ярослава могу понять – он хотел продвинуть свою карьеру, тем более при тех жизненных обстоятельствах.

- Что скажете о его игре?

Ракицкий - футболист высокого уровня. И сильный, и технический. Такого защитника сейчас в Украине нет. И до него не было. Пас вперед его видел? А удар? Этот футболист мог бы выступать в любой команде мира.

- Украина два года назад выиграла чемпионат мира U20. Ребята, которые там играли, уже вовсю выступают за лучшие клубы. Неужели и они слабее?

Вот говорят о Матвиенко сейчас, что его якобы в Европе все хотят. Для меня он даже не 50 процентов Ракицкого. Я даже Дарио Срна, который остался работать в "Шахтере", спрашивал. Он сказал, что парень действительно талантливый, сделает хорошую карьеру. Но лично мое мнение - не вижу его даже рядом с Ракицким", - сказал Желько в интервью российскому изданию.

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Напомним, что два года назад Ярослав перешел из "Шахтера" в "Зенит" за 10 млн евро.

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В статье: Ярослав Ракицкий Желько Любенович Шахтер (Донецк) Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
sportsdaily.ru

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Комментарии (6)
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С.Карпович. (Ланівці)
16.01.2021 в 23:18
Любенович,або спросоння,або з перепою.Треба бути неадекватним щоб таке зморозити.Зеніт в задниці,а збірна без рака вийшла з першого місця на ЄВРО.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
16.01.2021 в 22:53
Ну скільки можна дожовувати цю виплюнуту та приклієну до стільця жуйку? Нема чим ще зайнятися?
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+3
0
Tenma7 (Чернигов)
16.01.2021 в 22:53
Любенович, наверное, не в курсе как играет зенит в европе посл 4 года:) я бы сказал что это три шага назад
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+6
0
avatar
rubizhansky (Рубежное)
16.01.2021 в 22:47
А что еще ожидать от серба? В Серебренице они в свое время показали свое лицо и сейчас нашли себе подобных в лице рашкован.
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+6
-1
Лекарь (село Дарница)
16.01.2021 в 22:10
Кукушка хвалит петуха. Серб хвалит рака-малороса..
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+9
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
16.01.2021 в 22:48
Посети лекаря. Желательно психиатра...
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+1
-6


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