Любенович: Такого защитника, как Ракицкий, сейчас в Украине нет, и не было. Переход в Зенит - это шаг вперед для него

Эксигрок "Таврии", "Александрии" и "Зари" Желько Любенович прокомментировал последние годы карьеры бывшего игрока сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого:

"Полностью понимаю его. Он сам из Донецка, ему было трудно от того, что не может быть дома. Ну и потом "Зенит" - это шаг вперед даже после такой команды, как "Шахтер".

- Но в сборную его перестали вызывать.

Ну и что? Он достаточно за нее поиграл. Понятно, как к его переходу отнеслись в Украине – это политика. Но и Ярослава могу понять – он хотел продвинуть свою карьеру, тем более при тех жизненных обстоятельствах.

- Что скажете о его игре?

Ракицкий - футболист высокого уровня. И сильный, и технический. Такого защитника сейчас в Украине нет. И до него не было. Пас вперед его видел? А удар? Этот футболист мог бы выступать в любой команде мира.

- Украина два года назад выиграла чемпионат мира U20. Ребята, которые там играли, уже вовсю выступают за лучшие клубы. Неужели и они слабее?

Вот говорят о Матвиенко сейчас, что его якобы в Европе все хотят. Для меня он даже не 50 процентов Ракицкого. Я даже Дарио Срна, который остался работать в "Шахтере", спрашивал. Он сказал, что парень действительно талантливый, сделает хорошую карьеру. Но лично мое мнение - не вижу его даже рядом с Ракицким", - сказал Желько в интервью российскому изданию.