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Источник: Зидан пообещал Лунину, что он дебютирует за Реал в ближайшем матче Кубка Испании

Наши за границей
(1 голосов)

Сдержит обещание?

Источник: Зидан пообещал Лунину, что он дебютирует за Реал в ближайшем матче Кубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" вылетел из Суперкубка Испании, уступив в полуфинале "Атлетику". Следующий матч мадридцы проведут в Кубке Испании против представителя Сегунды Б "Алькояно" в рамках 1/16-й финала. Поединок запланирован на двадцатое января.

Как сообщает Defensa Central, Зидан уже решил, кто будет защищать ворота мадридцев в том поединке. Источник утверждает, что тренер пообещал Андрею Лунину выход в основном составе.

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Отметим, что до сих пор во всех предыдущих официальных матчах "Реала" в текущем сезоне от свистка до свистка играл Тибо Куртуа. Он провел на поле уже 2250 минут – это общее количество проведенных командой поединков. Андрей Лунин, вернувшись из аренды, часто попадал в заявку "Реала", хорошо проявлял себя на тренировках, но не играл. Сейчас у него только два сыгранных матча в сезоне – в составе национальной сборной Украины.

Без игровой практики Андрей Лунин остается уже почти полгода.

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Добавим, что в турнирной таблице Примеры "Реал" идет вторым, отставая от "Атлетико" на четыре очка. В Кубке Испании мадридцы стартуют со стадии 1/16-й финала.

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В статье: Зинедин Зидан Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Defensa Central

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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
17.01.2021 в 15:50
Зидан наверняка выставит на матч дубль дубля - чтобы Лунин пропустил пару-тройку сухих мячей. Зато на потом отмазка будет: "Я же говорил, что ему не место в основе Реала"
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karpatoman (Львів)
17.01.2021 в 13:35
Ноетанєточна.
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