Бывшего игрока сборной Украины не взяли в албанский клуб
Переход сорвался
Экс-игрок полтавской "Ворсклы" и Национальной сборной Украины Юрий Коломоец не перейдет в албанский чемпионат.
Игрок согласовал детали контракта с одним из лидеров тамошнего соревнования, но переход в последний момент сорвался. Причиной стало то, что украинец должен был прийти на смену другому футболисту, однако того игрока клуб не продал.
Далее Коломоец будет искать команду в чемпионатах Казахстана и Румынии, ведь там к нему проявляют интерес различные клубы.
Последним местом работы 30-летнего нападающего была эстонская "Левадия", за которую он провел 25 матчей и записал в свой актив 10 голов и 8 ассистов. На родине он выступал за "Ворсклу", "Александрию" и "Горняк". Также на его счету один поединок в составе Национальной сборной Украины. Он сыграл целый матч в товарищеской встрече со Словакией в конце 2017-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тыс евро.
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