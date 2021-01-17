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Бывшего игрока сборной Украины не взяли в албанский клуб

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(1 голосов)

Переход сорвался

Бывшего игрока сборной Украины не взяли в албанский клуб
Новина українською

Экс-игрок полтавской "Ворсклы" и Национальной сборной Украины Юрий Коломоец не перейдет в албанский чемпионат.

Игрок согласовал детали контракта с одним из лидеров тамошнего соревнования, но переход в последний момент сорвался. Причиной стало то, что украинец должен был прийти на смену другому футболисту, однако того игрока клуб не продал.

Далее Коломоец будет искать команду в чемпионатах Казахстана и Румынии, ведь там к нему проявляют интерес различные клубы.

Последним местом работы 30-летнего нападающего была эстонская "Левадия", за которую он провел 25 матчей и записал в свой актив 10 голов и 8 ассистов. На родине он выступал за "Ворсклу", "Александрию" и "Горняк". Также на его счету один поединок в составе Национальной сборной Украины. Он сыграл целый матч в товарищеской встрече со Словакией в конце 2017-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тыс евро.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Коломоец УПЛ Александрия
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (1)
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K-Spirit (Киев)
17.01.2021 в 16:27
С нею вышла незадача, но я и это залечу. Я в Албанью ехал плача, а возвращаюсь хохочу.
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