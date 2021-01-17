Бывшего игрока сборной Украины не взяли в албанский клуб

Экс-игрок полтавской "Ворсклы" и Национальной сборной Украины Юрий Коломоец не перейдет в албанский чемпионат.

Игрок согласовал детали контракта с одним из лидеров тамошнего соревнования, но переход в последний момент сорвался. Причиной стало то, что украинец должен был прийти на смену другому футболисту, однако того игрока клуб не продал.

Далее Коломоец будет искать команду в чемпионатах Казахстана и Румынии, ведь там к нему проявляют интерес различные клубы.

Последним местом работы 30-летнего нападающего была эстонская "Левадия", за которую он провел 25 матчей и записал в свой актив 10 голов и 8 ассистов. На родине он выступал за "Ворсклу", "Александрию" и "Горняк". Также на его счету один поединок в составе Национальной сборной Украины. Он сыграл целый матч в товарищеской встрече со Словакией в конце 2017-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тыс евро.