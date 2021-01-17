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ВИДЕО, как Яремчук заработал пенальти в матче Лиги Жюпиле

Наши за границей
(2 голосов)

Капитан команды не смог реализовать его

ВИДЕО, как Яремчук заработал пенальти в матче Лиги Жюпиле
Новина українською

В матче 20-го тура Лиги Жюпиле "Гент" проиграл "Антверпену" со счетом 0:1. В середине второго тайма украинский нападающий Роман Яремчук заработал пенальти. Однако выполнять приговор взялся не игрок сборной Украины. Капитан "буйволов" Свен Кумс попал в штангу с одиннадцатиметровой точки. Отметим, что в этом сезоне и бельгиец, и Роман пробивали пенальти к этому матчу по одному разу.

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Лига Жюпиле
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