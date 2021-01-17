ВИДЕО, как Яремчук заработал пенальти в матче Лиги Жюпиле

В матче 20-го тура Лиги Жюпиле "Гент" проиграл "Антверпену" со счетом 0:1 . В середине второго тайма украинский нападающий Роман Яремчук заработал пенальти. Однако выполнять приговор взялся не игрок сборной Украины. Капитан "буйволов" Свен Кумс попал в штангу с одиннадцатиметровой точки. Отметим, что в этом сезоне и бельгиец, и Роман пробивали пенальти к этому матчу по одному разу.