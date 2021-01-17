Шериф Вернидуба не полетит на сборы и проведет их в Молдове

Молдавский "Шериф" из Тирасполя впервые за многие годы не полетит никуда на сборы из-за опасной ситуации с коронавирусом.

Один из этапов зимней подготовки ко второй части чемпионата должен был пройти в Турции, однако пришлось менять планы. Заметим, что там команда должна была провести товарищескую встречу с львовским "Рухом". Однако не исключено, что "Шериф" сыграет в Молдове с одной из украинских команд.

Читайте также Шахтеру Григорчука запретили проводить межсезонные сборы за рубежом

Напомним, что тренером тираспольской команды недавно стал Юрий Вренидуб. Наставник уже объявил имена своих помощников: Дмитрий Кара-Мустафа, Игорь Фокин, Валерий Михайленко и Александр Ногин. С ними украинский специалист работал в солигорском "Шахтере" и луганской "Заре".

После первой части чемпионата Молдовы "Шериф" занимает первое место, оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть очков.