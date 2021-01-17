Шериф Вернидуба не полетит на сборы и проведет их в Молдове
Пандемия внесла свои коррективы
Молдавский "Шериф" из Тирасполя впервые за многие годы не полетит никуда на сборы из-за опасной ситуации с коронавирусом.
Один из этапов зимней подготовки ко второй части чемпионата должен был пройти в Турции, однако пришлось менять планы. Заметим, что там команда должна была провести товарищескую встречу с львовским "Рухом". Однако не исключено, что "Шериф" сыграет в Молдове с одной из украинских команд.
Напомним, что тренером тираспольской команды недавно стал Юрий Вренидуб. Наставник уже объявил имена своих помощников: Дмитрий Кара-Мустафа, Игорь Фокин, Валерий Михайленко и Александр Ногин. С ними украинский специалист работал в солигорском "Шахтере" и луганской "Заре".
После первой части чемпионата Молдовы "Шериф" занимает первое место, оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть очков.
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