Малиновский получил одну из худших оценок из игроков основы за матч против Дженоа от WhoScored

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды в матче 18-го тура Серии А против "Дженоа".

Футболист пять раз подал угловой, дважды ударил по воротам, успешно завершил два дриблинга, по одному разу отобрал мяч и потерял его. Также на счету игрока 29 точных передач из 40 (73%). На 66-ой минуте матча Руслана заменил россиянин Алексей Миранчук.

Общая оценка от WhoScored - 6,76. В то время как, средняя в "бергамасков" - 6,85. Хуже украинца оценили только выступление в матче Иличича, Сапаты и трех игроков, которые вышли на замену.

В итоге команды сыграли со счетом 0:0. "Аталанта" упустила шанс подняться в зону Лиги Чемпионов и сейчас занимает шестое место в Серии А.