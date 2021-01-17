Малиновский получил одну из худших оценок из игроков основы за матч против Дженоа от WhoScored
Игрок провел на поле 66 минут
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды в матче 18-го тура Серии А против "Дженоа".
Футболист пять раз подал угловой, дважды ударил по воротам, успешно завершил два дриблинга, по одному разу отобрал мяч и потерял его. Также на счету игрока 29 точных передач из 40 (73%). На 66-ой минуте матча Руслана заменил россиянин Алексей Миранчук.
Общая оценка от WhoScored - 6,76. В то время как, средняя в "бергамасков" - 6,85. Хуже украинца оценили только выступление в матче Иличича, Сапаты и трех игроков, которые вышли на замену.
В итоге команды сыграли со счетом 0:0. "Аталанта" упустила шанс подняться в зону Лиги Чемпионов и сейчас занимает шестое место в Серии А.
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