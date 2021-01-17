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  4. Малиновский получил одну из худших оценок из игроков основы за матч против Дженоа от WhoScored
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Малиновский получил одну из худших оценок из игроков основы за матч против Дженоа от WhoScored

Наши за границей
(1 голосов)

Игрок провел на поле 66 минут

Малиновский получил одну из худших оценок из игроков основы за матч против Дженоа от WhoScored
Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды в матче 18-го тура Серии А против "Дженоа".

Футболист пять раз подал угловой, дважды ударил по воротам, успешно завершил два дриблинга, по одному разу отобрал мяч и потерял его. Также на счету игрока 29 точных передач из 40 (73%). На 66-ой минуте матча Руслана заменил россиянин Алексей Миранчук.

Общая оценка от WhoScored - 6,76. В то время как, средняя в "бергамасков" - 6,85. Хуже украинца оценили только выступление в матче Иличича, Сапаты и трех игроков, которые вышли на замену.

В итоге команды сыграли со счетом 0:0. "Аталанта" упустила шанс подняться в зону Лиги Чемпионов и сейчас занимает шестое место в Серии А.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (3)
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Микко82 (Херсон)
17.01.2021 в 22:28
Нормально зіграв.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.01.2021 в 22:16
Супервіті там явно не вистачає...)
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Kolibri (Киевоград)
17.01.2021 в 22:15
Руслан
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-1


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