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Пафос под руководством Михайленко лишь однажды победил за последних девять матчей

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"Пафос" дома уступил АПОЭЛу со счетом 2:3

Пафос под руководством Михайленко лишь однажды победил за последних девять матчей
Новина українською

В матче 20-го тура чемпионата Кипра "Пафос" под руководством Дмитрия Михайленко дома потерпел поражение от АПОЭЛа со счетом 2:3.

Команда украинского наставника сумела одержать победу лишь в одном из последних девяти матчей.

После 20-ти туров "Пафос" имеет в своем активе 24 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице первого дивизиона Кипра.

Напомним, 47-летний Михайленко возглавил кипрский клуб в октябре прошлого года.

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В статье: Дмитрий Михайленко АПОЭЛ (Никосия) чемпионат Кипра Пафос
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