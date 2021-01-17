Пафос под руководством Михайленко лишь однажды победил за последних девять матчей

В матче 20-го тура чемпионата Кипра "Пафос" под руководством Дмитрия Михайленко дома потерпел поражение от АПОЭЛа со счетом 2:3.

Команда украинского наставника сумела одержать победу лишь в одном из последних девяти матчей.

После 20-ти туров "Пафос" имеет в своем активе 24 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице первого дивизиона Кипра.