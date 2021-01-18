Тучи сгущаются. Конкурент Филлипова по позиции сделал ассист и забил

В матче 20-го тура чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" дома победил "Левен" со счетом 3:1.

Форвард хозяев Александр Филлипов начал этот поединок в запасе. Наставник "Сент-Трюйдена" Кевин Мускат предпочел выпустить с первых минут Иломбе Мбойо. 33-летний уроженец Конго отблагодарил тренера за доверие и записал на свой счет забитый мяч и голевую передачу.

Ранее была информация, что руководство "Сент-Трюйдена" хочет продать нескольких игроков атакующей линии , из-за перебора нападающих в команде (пять форвардов), после подписания Мбойо . А тут еще и прямой конкурент Филлипова Мбойо сразу же ворвался в состав и вытеснил украинца. Похоже, что перспективы Филлипова в бельгийском клубе не слишком радужные.

В нынешнем сезоне Филиппов принял участие в 12 матчах в футболке "Сент-Трюйдена", отметившись голом и двумя асистами.