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Тучи сгущаются. Конкурент Филлипова по позиции сделал ассист и забил

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А украинец лишь заменил Мбойо на 82-й минуте

Тучи сгущаются. Конкурент Филлипова по позиции сделал ассист и забил
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В матче 20-го тура чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" дома победил "Левен" со счетом 3:1.

Форвард хозяев Александр Филлипов начал этот поединок в запасе. Наставник "Сент-Трюйдена" Кевин Мускат предпочел выпустить с первых минут Иломбе Мбойо. 33-летний уроженец Конго отблагодарил тренера за доверие и записал на свой счет забитый мяч и голевую передачу.

Ранее была информация, что руководство "Сент-Трюйдена" хочет продать нескольких игроков атакующей линии, из-за перебора нападающих в команде (пять форвардов), после подписания Мбойо. А тут еще и прямой конкурент Филлипова Мбойо сразу же ворвался в состав и вытеснил украинца. Похоже, что перспективы Филлипова в бельгийском клубе не слишком радужные.

В нынешнем сезоне Филиппов принял участие в 12 матчах в футболке "Сент-Трюйдена", отметившись голом и двумя асистами.

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В статье: Левен (Бельгия) Чемпионат Бельгии Сент-Трюйден Александр Филлипов
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