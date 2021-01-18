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Тимощук: Для меня ощущение дома, комфорта и удовольствия - в Санкт-Петербурге

Наши за границей
(2 голосов)

Анатолий осел в Питере

Тимощук: Для меня ощущение дома, комфорта и удовольствия - в Санкт-Петербурге
Новина українською

Экс-футболист сборной Украины, донецкого "Шахтера" и питерского "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал о своей нынешней жизни в Санкт-Петербурге.

– Сейчас вы живете в Санкт-Петербурге?

– Да, в городе. Снимаю квартиру.

– В первый приход в "Зенит" вы жили в коттедже.

– И во второй. Сейчас живу в квартире практически в центре.

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– Мюнхен или Санкт-Петербург?

– Санкт-Петербург. Он красивее, уютнее, комфортнее. В нем много возможностей.

Конечно, некоторые стремятся жить в Европе, в спокойствии. Мюнхен – очень чистый, ухоженный небольшой город. Организован так, как многие другие города в Германии. По мне, Санкт-Петербург красивее.

Для меня ощущение дома – здесь. Ощущение комфорта – здесь. Ощущение удовольствия – тоже здесь. Внутренние ощущения, что находиться здесь приятно. Кришито недавно сказал, что для него Санкт-Петербург красивее Венеции, хотя для многих Венеция – эталон красоты или климата.

– Где в Санкт-Петербурге вас чаще всего можно встретить, кроме дома, базы и стадиона?

– Здесь, конечно, больше возможностей, чем в Мюнхене. И театры, и музеи, и выставки, кинотеатры, рестораны, просто красивые места, экскурсии. Все-таки культурная столица. Во время пандемии меньше выходим. До марта 2020 года много времени с супругой проводили в городе, встречались с друзьями.

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В статье: Анатолий Тимощук Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
gol.ru

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Комментарии (5)
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Гол+пас
18.01.2021 в 22:11
Та и *уй с ним, с этим Тимощуком!
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ПетроФ (Луцьк)
18.01.2021 в 21:56
толік чекаємо тебе в Луцьку. Приїдь.
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0
Trztrqtr (Украина)
18.01.2021 в 22:06
Для чего ему в Луцк приезжать?
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0
0
Algrab (Костопiль)
18.01.2021 в 21:56
лизнув рашистам...
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+1
0
jmen2986 (Kiev)
18.01.2021 в 21:53
Анатолий осёл в Питере
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+1
0


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