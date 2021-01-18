  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Молодежка Динамо провела совместную тренировку с первой командой Десны
В тренде

Молодежка Динамо провела совместную тренировку с первой командой Десны

Наши за границей
(1 голосов)

Закончилась тренировка двухсторонкой между командами

Молодежка Динамо провела совместную тренировку с первой командой Десны
Новина українською

Молодежная команда "Динамо" U-21 готовится к весенней части сезона на клубной базе в Конча-Заспе, проводя по одному или две тренировки в день.

Сегодняшнее занятие молодые киевляне провели совместно с основной командой черниговской "Десны", а закончилось оно спаррингом.

В нем со счетом 2:1 победу праздновали черниговцы.

Отмечается, что в составе динамовцев отличился Сухоручко.

"Мы встречались с основной командой "Десны", разбавленной несколькими молодыми игроками. Мы пропустили уже на 3-й минуте, но в конце первого тайма, а именно, на 40-й минуте сравняли счет, а на 78-й минуте пропустили второй мяч.

Что касается игры, это был наш первый спарринг после отпуска, до этого мы неделю тренировались. Сначала "Десна" имела небольшое преимущество, но к середине первого тайма наши ребята выровняли ход игры и даже имели преимущество, создав 3-4 голевых момента, которые не удалось реализовать.

После того, как мы заменили почти всех футболистов, вторая часть встречи получилась ровной с опасными моментами у ворот обеих команд", – сказал ассистент главного тренера "Динамо" U-21 Сергей Шматоваленко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...