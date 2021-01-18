Молодежка Динамо провела совместную тренировку с первой командой Десны

Молодежная команда " Динамо " U-21 готовится к весенней части сезона на клубной базе в Конча-Заспе, проводя по одному или две тренировки в день.

Сегодняшнее занятие молодые киевляне провели совместно с основной командой черниговской "Десны", а закончилось оно спаррингом.

В нем со счетом 2:1 победу праздновали черниговцы.

Отмечается, что в составе динамовцев отличился Сухоручко.

"Мы встречались с основной командой "Десны", разбавленной несколькими молодыми игроками. Мы пропустили уже на 3-й минуте, но в конце первого тайма, а именно, на 40-й минуте сравняли счет, а на 78-й минуте пропустили второй мяч.

Что касается игры, это был наш первый спарринг после отпуска, до этого мы неделю тренировались. Сначала "Десна" имела небольшое преимущество, но к середине первого тайма наши ребята выровняли ход игры и даже имели преимущество, создав 3-4 голевых момента, которые не удалось реализовать.

После того, как мы заменили почти всех футболистов, вторая часть встречи получилась ровной с опасными моментами у ворот обеих команд", – сказал ассистент главного тренера "Динамо" U-21 Сергей Шматоваленко.