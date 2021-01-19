Клуб Юрия Вернидуба подписал брата новичка полтавской Ворсклы

Новичком молдавского "Шерифа" из Тирасполя стал полузащитник сборной Люксембурга Себастьен Тилль.

27-летний полузащитник родился в Люксембурге в семье, которая непосредственно связана с футболом. Его отец, Серж Тилль, бывший футболист, отец матери был тренером женской команды. В Себястьена еще три брата и все они занимаются футболом. Двое (Оливье и Венсан) уже играют на профессиональном уровне. В частности Оливье недавно подписал контракт с полтавской " Ворсклой ".

Себастьен, большую часть своей профессиональной карьеры провел в клубе "Прогресс". В высшей Лиге Люксембурга дебютировал в 16 лет. Начал профессиональную карьеру в "Петанже". Последние полгода провел в клубе из России - "Тамбов". В 20 лет дебютировал за национальную сборную своей страны.

Напомним, что главным тренером "Шерифа" является украинский наставник Юрий Вернидуб.