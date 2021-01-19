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Клуб Юрия Вернидуба подписал брата новичка полтавской Ворсклы

Наши за границей
(1 голосов)

Теперь он будет играть в Молдове

Клуб Юрия Вернидуба подписал брата новичка полтавской Ворсклы
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Новичком молдавского "Шерифа" из Тирасполя стал полузащитник сборной Люксембурга Себастьен Тилль.

27-летний полузащитник родился в Люксембурге в семье, которая непосредственно связана с футболом. Его отец, Серж Тилль, бывший футболист, отец матери был тренером женской команды. В Себястьена еще три брата и все они занимаются футболом. Двое (Оливье и Венсан) уже играют на профессиональном уровне. В частности Оливье недавно подписал контракт с полтавской "Ворсклой".

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Себастьен, большую часть своей профессиональной карьеры провел в клубе "Прогресс". В высшей Лиге Люксембурга дебютировал в 16 лет. Начал профессиональную карьеру в "Петанже". Последние полгода провел в клубе из России - "Тамбов". В 20 лет дебютировал за национальную сборную своей страны.

Напомним, что главным тренером "Шерифа" является украинский наставник Юрий Вернидуб.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Оливье Тилль
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Источник:
Шериф

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