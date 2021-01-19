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Украинский легионер в Казахстане ушел из клуба, который вылетел из высшего дивизиона

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(1 голосов)

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Украинский легионер в Казахстане ушел из клуба, который вылетел из высшего дивизиона
Новина українською

Украинец Тарас Бондаренко покинет казахский "Окжетпес", который по итогам чемпионата 2020 года покинул высшую лигу.

Контракт 28-летнего игрока с клубом завершился и Бондаренко не хочет выступать в низшей лиге.

Сейчас игрок ведет переговоры с командами премьер-лиги Казахстана. Одним из претендентов на него является "Каспий". В его составе украинский универсал начинал прошлогодний сезон. За клуб из Актау он сыграл 3 матча и забил 1 гол.

Также на счету Тараса 16 игр и 2 мяча в составе "Окжетпес".

До приезда в Казахстан Бондаренко выступал за украинские "Металлург" (Запорожье) и "Полтаву", а также за сербские клубы "Металац" и "Раднички" (Ниш).

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В статье: Тарас Бондаренко ФК Каспий Окжетпес (Казахстан) Окжетпесе (Казахстан) Металлург (Запорожье) чемпионат Казахстана
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
19.01.2021 в 09:37
Автор материала даже позицию, на которой играет чувак, не знает.
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