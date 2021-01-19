Украинский легионер в Казахстане ушел из клуба, который вылетел из высшего дивизиона
Ищет варианты там же
Украинец Тарас Бондаренко покинет казахский "Окжетпес", который по итогам чемпионата 2020 года покинул высшую лигу.
Контракт 28-летнего игрока с клубом завершился и Бондаренко не хочет выступать в низшей лиге.
Сейчас игрок ведет переговоры с командами премьер-лиги Казахстана. Одним из претендентов на него является "Каспий". В его составе украинский универсал начинал прошлогодний сезон. За клуб из Актау он сыграл 3 матча и забил 1 гол.
Также на счету Тараса 16 игр и 2 мяча в составе "Окжетпес".
До приезда в Казахстан Бондаренко выступал за украинские "Металлург" (Запорожье) и "Полтаву", а также за сербские клубы "Металац" и "Раднички" (Ниш).
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