Качараба сыграет свой первый матч за Славию. Украинец выйдет в старте на дерби с Дуклой
Первый матч украинца за новую команду
Украинский защитник пражской "Славии Тарас Качараба впервые сыграет за свой новый клуб.
Тарас выйдет в стартовом составе на дерби в рамках 1/16 Кубка Чехии против "Дуклы".
Поединок начнется в 16:30.
Напомним, что
???? | Tuto sestavu vybral trenér ???? Jindřich Trpišovský pro utkání proti @FKDuklaPraha! #sladuk— SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) January 19, 2021
Svůj premiérový start za Slavii si dnes připíšou Taras Kačaraba a Jan Stejskal! ????
???? ČLÁNEK ➡️ https://t.co/09dBPD21ZQ pic.twitter.com/yvihXcetOB
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
19.01.2021 в 16:54
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