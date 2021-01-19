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Качараба сыграет свой первый матч за Славию. Украинец выйдет в старте на дерби с Дуклой

Наши за границей
(1 голосов)

Первый матч украинца за новую команду

Качараба сыграет свой первый матч за Славию. Украинец выйдет в старте на дерби с Дуклой
Новина українською

Украинский защитник пражской "Славии Тарас Качараба впервые сыграет за свой новый клуб.

Тарас выйдет в стартовом составе на дерби в рамках 1/16 Кубка Чехии против "Дуклы".

Поединок начнется в 16:30.

Напомним, что "Славия" арендовала украинца у "Слована" до конца нынешнего сезона с правом выкупа. Опция выкупа оценена в 20 миллионов крон (около 763 000 евро).

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В статье: Тарас Качараба Славия (Прага) Дукла (Прага)
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
19.01.2021 в 16:54
26лет для защитника это ещё юный возраст,если будет играть стабильно в Славии то есть шанс уехать в топ лигу! Славия активно в Вест Хем продавала футболистов,а значит за командой следят! Удачи пацану,ждём в сборнуй))))
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