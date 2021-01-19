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Нойок тренируется с Оренбургом и скоро подпишет контракт с клубом

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец выбрал Россию

Нойок тренируется с Оренбургом и скоро подпишет контракт с клубом
Новина українською

28-летний украинский полузащитник Александр Нойок близок к переходу в российский "Оренбург". Об этом сообщает "Чемпионат", ссылаясь на источники, близкие к клубу.

Сообщается, что футболист уже тренируется с оренбургской командой и в ближайшее время подпишет контракт.

Ранее была информация, что Нойок также интересен самарским "Крыльям Советов".

"Крылья Советов" занимают второе место в ФНЛ, "Оренбург" — третье, отставая на очко.

Напомним, что Нойок недавно объявил о своем уходе из "Динамо-Брест". Игрок провел в составе белорусской команды 2,5 года. За это время он принял участие в 74 матчах и записал в свой актив 13 голов и 11 ассистов. С клубом украинец победил однажды в чемпионате Беларуси и дважды в Суперкубке страны.

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В статье: Александр Нойок Оренбург
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Источник:
Чемпионат

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Комментарии (4)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
19.01.2021 в 21:12
Поближче до Азії, до історичних коренів.
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+3
0
Дрюон (Одесса)
19.01.2021 в 20:43
Ну поехал чурка в чуркестан, да и хрен с ним...
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+5
0
aleks68
19.01.2021 в 20:23
ещё один тупой кормилец.
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+4
0
Artemanat (Кривой Рог)
19.01.2021 в 20:10
Идиот
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+5
0


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