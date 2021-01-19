Нойок тренируется с Оренбургом и скоро подпишет контракт с клубом

28-летний украинский полузащитник Александр Нойок близок к переходу в российский "Оренбург". Об этом сообщает "Чемпионат", ссылаясь на источники, близкие к клубу.

Сообщается, что футболист уже тренируется с оренбургской командой и в ближайшее время подпишет контракт.

Ранее была информация, что Нойок также интересен самарским "Крыльям Советов".

"Крылья Советов" занимают второе место в ФНЛ, "Оренбург" — третье, отставая на очко.